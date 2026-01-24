Καθηγήτρια Γυμνασίου καταδικάστηκε για βία σε βάρος 13χρονου μαθητή

Καταδικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία σε φυλάκιση 24 μηνών με αναστολή και προς χρηματική μετατροπή 10 ευρώ, 60χρονη καθηγήτρια Γυμνασίου στις Σέρρες, η οποία συνελήφθη έπειτα από καταγγελία μητέρας 13χρονου μαθητή.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η καθηγήτρια, εν ώρα μαθήματος, φέρεται να κόλλησε χαρτοταινία στο στόμα του μαθητή και να τον άφησε σε αυτήν την κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα το πρωί της 22ας Ιανουαρίου, ενώ η καταγγελία υποβλήθηκε την επόμενη ημέρα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε από τις αστυνομικές αρχές αφορούσε παράνομη βία και σωματική βλάβη κατά αδύναμων προσώπων. Η καταδικασθείσα άσκησε έφεση κατά της απόφασης του Πλημμελειοδικείου Σερρών και αφέθηκε ελεύθερη.

Στο μεταξύ ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, έδωσε οδηγίες στον περιφερειακό διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία. Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του υπουργείου, διερευνώνται πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού, με γνώμονα την προστασία της σχολικής κοινότητας και τον σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων.