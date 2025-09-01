Κάθε χρόνο και χειρότερα - Εκπρόσωποι των Αστυνομικών παραθέτουν πίνακα με στοιχεία και ζητούν ενισχύσεις στις συμπληρωματικές μεταθέσεις

Θέμα: « Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου στις συμπληρωματικές μεταθέσεις Αστυνομικού προσωπικού, έτους 2025 »

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου λειτουργεί ή πιο ορθά υπολειτουργεί, με ελλειμματική αστυνομική δύναμη κατά 45% από την προβλεπόμενη οργανική. Ως Ένωση, θεωρούμε δεδομένο πως αυτή η σοβαρότατη έλλειψη προσωπικού, είναι εις γνώση τόσο της φυσικής όσο και της πολιτικής μας Ηγεσίας. Άλλωστε τέτοια μεγέθη ελλείψεων, ίσως δεν υπάρχουν σε καμία άλλη Αστυνομική Διεύθυνση ανά την Επικράτεια, ενώ σαν γεγονός το έχουμε αναδείξει πολλάκις τα τελευταία χρόνια. Με το παρόν έγγραφο μας, πέραν της επιζητούμενης όσο και αυτονόητης εν θέματι ενίσχυσης, επιθυμούμε να αναδείξουμε και τις αιτίες - ιδιαιτερότητες, ένεκα των οποίων τα τελευταία χρόνια οδηγηθήκαμε σταδιακά στην ραγδαία μείωση του μόνιμου αστυνομικού προσωπικού, με εμφανείς τάσεις περαιτέρω μείωσης στο μέλλον. Ένα υπαρκτό γεγονός, που εκ των πραγμάτων χρήζει της προσοχής και της διερεύνησης από τους αρμοδίους, ώστε αφενός να συγκρατηθεί-τεθεί υπό έλεγχο και αφετέρου να εξευρεθούν οι τρόποι, μέσω των οποίων θα επέλθει αρχικώς η άμεση εξομάλυνση του και εν συνεχεία η σε βάθος εύλογου χρόνου, οριστική επίλυσή του.







Προκειμένου να γίνουν πιο κατανοητά όσα προαναφέραμε, αλλά και όσα θα αναπτύξουμε στην συνέχεια, σας παραθέτουμε τον κάτωθι πίνακα, ο οποίος περιέχει τα στοιχεία αυτά που αναμφίβολα μαρτυρούν την υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και όσα ματαίως προσπαθούμε να αναδείξουμε και να προλάβουμε, επί σειρά ετών.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

Έτος Οργανική δύναμη Υπάρχουσα δύναμη Κενές οργανικές θέσεις Ποσοστό % 2019 304 228 76 -25% 2020 304 223 81 -27% 2021 304 204 100 -33% 2022 325 197 128 -39% 2023 325 191 134 -41% 2024 325 184 141 -43% 2025 327 178 149 -45%

Εκ των ανωτέρω, γίνεται απολύτως αντιληπτή και η ακριβής διάσταση του προβλήματος και η ανησυχητική - επικίνδυνη εξέλιξή του. Βασική αιτία αυτού, είναι το παράδοξο που συμβαίνει κάθε χρόνο στην Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου, όπου οι μετατιθέμενοι αστυνομικοί προς αυτήν είναι πάντοτε λιγότεροι από αυτούς που μετατίθενται εκτός αυτής. Αυτό συμβαίνει διότι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων που υπηρετούν στην Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου, έχουν άλλο ως τόπο συμφερόντων τους, προσδοκώντας πότε θα έρθει η σειρά τους για να μετατεθούν σε αυτούς, κάτι το οποίο ασφαλώς και πραγματοποιείται σε έκαστη περίοδο μεταθέσεων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία αστυνομικών που κατάγονται από τον Νομό Σάμου, έχοντας ως τόπο συμφερόντων αυτόν, άρα και που επιθυμούν να μετατεθούν και να παραμείνουν μόνιμα σε αυτόν, έχουν ως αποτέλεσμα την βαθμιαία και με σταθερούς ρυθμούς μείωση της υπάρχουσας αστυνομικής δύναμης.

κ. Υπουργέ, τον μήνα Ιούλιο σε συνάντηση σας με το προεδρείο της Π.Ο.ΑΣ.Υ., μεταξύ άλλων δηλώσατε και την πρόθεσή σας για την γενναία ενίσχυση των Διευθύνσεων Αστυνομίας της περιφέρειας, μέσω της αύξησης των θέσεων που θα προσδιορισθούν από τον πίνακα μεταθέσεων, κατά τις επερχόμενες συμπληρωματικές μεταθέσεις. Από την πλευρά μας χαιρετίζουμε την πρόθεσή σας αυτή, όμως σε συνάρτηση με τα ως άνω παρατιθέμενα, δυνητικά και χωρίς την ειδική αντιμετώπιση, μπορεί να επιφέρει για την Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου περαιτέρω μείωση προσωπικού, αντί της προσδοκώμενης

αύξησης. Διότι με γνώμονα την υπάρχουσα σχετική επετηρίδα, αναμένεται στις συμπληρωματικές μεταθέσεις να αποχωρήσουν από την Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου περί τους 10 αστυνομικούς, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι και στις πρόσφατες τακτικές μεταθέσεις, δεν επήλθε τελικά καμία ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου, καθόσον ο συνολικός αριθμός των αστυνομικών που ήρθαν, ήταν ίσος με αυτών που αποχώρησαν.

Καθίσταται προφανές ότι η ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου στις επερχόμενες συμπληρωματικές μεταθέσεις, δεν αρκεί να είναι μόνο γενναία αλλά και θαρραλέα και τολμηρή, ώστε μετά από αρκετά χρόνια να μπορούμε να κάνουμε λόγο για θετικό πρόσημο στις μεταθέσεις του τρέχοντος έτους. Στα πλαίσια επίτευξης αυτού, ζητάμε να εκδοθούν προς πλήρωση 27 θέσεις αστυνομικών για την Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου, όσοι ακριβώς είναι και οι επιθυμούντες αστυνομικοί στην επετηρίδα των

επιλαχόντων, στους σχετικούς πίνακες τακτικών μεταθέσεων. Σε περίπτωση δε που αρκετοί εξ αυτών, τελικώς και ως είθισται, ακυρώσουν την μετάθεση τους αυτή, ζητάμε οι θέσεις αυτές να αναπληρωθούν από νεοεξερχομένους της Σχολής Αστυφυλάκων.

Κύριε Υπουργέ, Κύριε Αρχηγέ

Στα πλαίσια των θεσμικών σας αρμοδιοτήτων και αφού λάβετε υπόψη όλα τα από μέρους μας προαναφερθέντα, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε προσωπικά για την ουσιαστική και πραγματική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου με αστυνομικό προσωπικό, κατά τις επικείμενες συμπληρωματικές μεταθέσεις. Μιας Διεύθυνσης, στην εδαφική αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται τέσσερα νησιά, όλα με αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες κατά τις τουριστικές περιόδους και με μόνιμες μεταναστευτικές ροές τα τελευταία χρόνια, οι οποίες συνεχίζουν σε καθημερινή βάση να επιβαρύνουν ποικιλοτρόπως και συμπληρωματικώς του καθηκοντολογίου των Συνοριακών Φυλάκων,

την λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών και το μόνιμο αστυνομικό προσωπικό αυτών. Επίσης να προσθέσουμε ότι ήδη έχει κατατεθεί νομοσχέδιο στην Βουλή προς ψήφιση από το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και όπως δυστυχώς διαφαίνεται, η εφαρμογή των διατάξεών του θα ανατεθεί στην Ελληνική Αστυνομία, επιβαρύνοντας περαιτέρω το αστυνομικό προσωπικό. Ενισχύοντας την Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου, θα διασφαλίσετε την ορθή και ασφαλή λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών της, την πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτών προς τους πολίτες της τοπικής κοινωνίας και τέλος ένα δίκαιο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για τους συναδέλφους μας.-

Με εκτίμηση

για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

