Καθαρά Δευτέρα: Ποια καταστήματα λειτουργούν κανονικά – Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι η Βαρβάκειος

Κλειστά είναι σήμερα, Καθαρά Δευτέρα (23/02) τα περισσότερα σούπερ μάρκετ, ωστόσο κάποια καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά. Η Βαρβάκειος στην Αθήνα, και το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη, θα λειτουργήσουν μέχρι και το μεσημέρι, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι.

Αναλυτικά, κλειστές θα είναι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, Γαλαξίας, και Κρητικός.

Ωστόσο ορισμένα καταστήματα των myMarket σε Αθήνα και σε επαρχία, θα λειτουργήσουν με ωράριο 08:00 έως τις 14:00, τα Lidl με ωράριο από τις 07:45 έως τις 16:00.

Τα καταστήματα τύπου Shop & Go, και οι αλυσίδες OK! Markets και Bazaar θα λειτουργήσουν κανονικά, τα περισσότερα με διευρυμένο ωράριο.

Ποια καταστήματα θα λειτουργήσουν κανονικά

Την Καθαρά Δευτέρα προβλέπεται να λειτουργήσουν κανονικά οι φούρνοι, τα συνοικιακά ιχθυοπωλεία, τα ζαχαροπλαστεία, τα περίπτερα, οι καφετέριες, οι ταβέρνες και λοιπά καταστήματα εστίασης.

Ακόμη η Βαρβάκειος Αγορά στην Αθήνα και η Αγορά του Καταναλωτή στον Ρέντη θα είναι ανοιχτά έως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.

Η Βαρβάκειος αγορά, που παρέμεινε ανοιχτή όλη τη νύχτα θα κλείσει σήμερα περίπου τις 12:00, ενώ το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνει ανοιχτό σήμερα Καθαρά Δευτέρα μέχρι τις 14:00 προκειμένου να προμηθευτούν όσοι δεν πρόλαβαν θαλασσινά για το σαρακοστιανό τραπέζι.

Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές

Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα και οι λαϊκές αγορές, όπως αναφέρει η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, σημειώνονται τα εξής: «Με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία και πραγματικά χαμηλές τιμές, οι λαϊκές αγορές παραμένουν η σταθερή επιλογή για το γιορτινό τραπέζι και την Καθαρά Δευτέρα.

Από νωρίς το πρωί, σε κάθε γειτονιά, οι πάγκοι των λαϊκών αγορών θα διαθέτουν, όπως πάντα, φρέσκα θαλασσινά, φρούτα και λαχανικά, χαλβάδες, ελιές, ταραμά, όσπρια και όλα τα παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα.

Σας περιμένουμε στις λαϊκές αγορές της γειτονιάς σας για τις αγορές της ημέρας, με φρεσκάδα, εξυπηρέτηση και τιμές που στηρίζουν κάθε οικογένεια».

Πόσο κοστίζει φέτος το σαρακοστιανό τραπέζι

Ακριβότερο έως και 30% αναμένεται να είναι φέτος το σαρακοστιανό τραπέζι, καθώς η ακρίβεια ανεβάζει τις τιμές σε «παραδοσιακά» προϊόντα της ημέρας, όπως τα θαλασσινά, ο χαλβάς και η λαγάνα.

Το μενού της Καθαράς Δευτέρας για τέσσερα άτομα, θα κοστίσει περίπου 75-80 ευρώ φέτος, έναντι των 60-65 ευρώ το 2025.

Για παράδειγμα, οι καταναλωτές θα πληρώσουν περί τα 24 ευρώ για ένα κιλό χταπόδι, σε σχέση με τα 18 ευρώ/κιλό πέρσι. Το καλαμάρι κοστίζει έως 22 ευρώ/κιλό, ενώ οι γαρίδες 14 ευρώ το κιλό.

Ακριβότερη είναι και η λαγάνα στους περισσότερους φούρνους της χώρας, φτάνοντας έως και τα 3,80 ευρώ, ενώ ο χαλβάς πωλείται στα 12 ευρώ/κιλό, ανάλογα και το είδος του. Για παράδειγμα, ακριβότερος είναι ο χαλβάς που περιέχει σοκολάτα, λόγω της αυξημένης διεθνούς τιμής του κακάο.

