Κατέρρευσαν τμήματα δύο μπαλκονιών

Τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε νωρίτερα σήμερα το πρωί σε περιοχή του κέντρου του Ηρακλείου.

Άμεσα ενημερώθηκε και έσπευσε η Δημοτική Αστυνομία, η οποία απέκλεισε το σημείο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η παρέμβαση της Πολεοδομίας.

Η πτώση σημειώθηκε στο δρόμο και οι μηχανικοί της Πολεοδομίας βρίσκονται στο σημείο για τον απαιτούμενο έλεγχο του υπόλοιπου τμήματος του μπαλκονιού. Επίσης, κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού σε άλλο σημείο του κέντρου της πόλης, κοντά στο πρώτο, σε ιδιωτικό χώρο.

Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί.