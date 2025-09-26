PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Κατέρρευσαν τμήματα δύο μπαλκονιών

περιπολικο
12:39 | 26/09/2025

Τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε νωρίτερα σήμερα το πρωί σε περιοχή του κέντρου του Ηρακλείου.

Άμεσα ενημερώθηκε και έσπευσε η Δημοτική Αστυνομία, η οποία απέκλεισε το σημείο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η παρέμβαση της Πολεοδομίας.

Διαβάστε επίσης

Η πτώση σημειώθηκε στο δρόμο και οι μηχανικοί της Πολεοδομίας βρίσκονται στο σημείο για τον απαιτούμενο έλεγχο του υπόλοιπου τμήματος του μπαλκονιού. Επίσης, κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού σε άλλο σημείο του κέντρου της πόλης, κοντά στο πρώτο, σε ιδιωτικό χώρο.

Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ηράκλειο
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis