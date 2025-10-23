Κατάθεση του Προέδρου της Ε.ΑΣ.Υ.Β/Α.Α για τις ακούσιες νοσηλείες

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Βορειοανατολικής Αττικής:

Σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου κλήθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής από την αρμόδια Προανακριτή, για το θέμα των ακουσίων νοσηλειών και της μεγάλης διακινδύνευσης των συναδέλφων που συνοδεύουν τους ασθενείς στις ψυχιατρικές υγειονομικές μονάδες.

Η συγκεκριμένη κλήση και η κατάθεση που επακολούθησε είναι μια δικονομική ενέργεια σε συνέχεια των όσων το Δ.Σ. είχε κάνει νωρίτερα (επαφές με τις μονάδες, συνάντηση με τις αρμόδιες Εισαγγελείς, αποστολή εξωδίκων, η από 30/01/2025 μηνυτήρια αναφορά). Φαίνεται ότι πλέον κάτι ΄΄κινείται΄΄ στον ορίζοντα εφαρμογής της Γ3α/Γ.Π.οικ.6388 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας (Δ/νση Ψυχικής Υγείας/Τμήμα Α΄) και αισθανόμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατανόησε την ιδιαιτερότητα του θέματος και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνοδοί αστυνομικοί επί ώρες, αν όχι επί μέρες.