Κατάθεση που προκαλεί αίσθηση - Αφορά εν ενεργεία Αστυνομικούς

Σκέτη …βόμβα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, η κατάθεση 39χρονης γυναίκας, η οποία κατά την ΕΛ.ΑΣ είχε «στρατολογηθεί» από τον 48χρονο ηθικό αυτουργό που παρήγγειλε την τοποθέτηση της βόμβας στην πυλωτή του αστυνομικού της ΔΙ.ΑΣ για να τον εκδικηθεί για την σύλληψη του για ναρκωτικά.

Βάσει της επίμαχης κατάθεσης που περιλαμβάνεται στη δεύτερη μεγάλη δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων για τη δράση της τοπικής μαφίας, ο 48χρονος «πατομπούκαλος» -όπως είναι το παρατσούκλι του-φέρεται να είχε νταραβέρια με δύο εν ενεργεία αστυνομικούς. Μάλιστα η γυναίκα εκτοξεύει …ρουκέτα αφού προβάλλει τον ισχυρισμό ότι ο 48χρονος προμηθευόταν την κοκαΐνη που διακινούσε από εν ενεργεία αστυνομικό των Χανίων. Αυτό, κατά την ίδια, γινόταν μέχρι και πριν από την έκρηξη της βόμβας στον αστυνομικό της ΔΙ.ΑΣ.-καθώς μετέπειτα διαταράχθηκαν οι σχέσεις τους. Τα ναρκωτικά, καταθέτει, προέρχονταν από κατασχεθείσες ποσότητες της υπηρεσίας.

Βάσει της επίμαχης κατάθεσης, η Ασφάλεια Χανίων επισημαίνει στη δικογραφία που διαβίβασε στην Εισαγγελία Χανίων ότι είναι «πιθανή η ταυτοποίηση» του εν λόγω αστυνομικού, τον οποίο η μάρτυρας αποκαλεί με το μικρό του όνομα, σύμφωνα με αυτά που είχε ακούσει. Μάλιστα στελέχη της Ασφάλειας Χανίων σημειώνουν ότι από την περιγραφή των πραγματικών περιστατικών μόνο μία νευραλγική υπηρεσία θα μπορούσε να διαθέτει αποθήκη φύλαξης κατασχεμένων ναρκωτικών ουσιών.

Όμως δεν είναι η μοναδική «βόμβα» που εμπεριέχεται στην κατάθεση της 39χρονης. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι τρεις εβδομάδες πριν την τοποθέτηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, ο «Πάτο» είχε κρυφή συνάντηση με άλλον εν ενεργεία αστυνομικό σε ένα υπόγειο άτυπο συνεργείο. Και πάλι η μάρτυρας επικαλείται ένα συγκεκριμένο μικρό όνομα. Κατά την Ασφάλεια Χανίων, με βάση την περιγραφή των σωματομετρικών χαρακτηριστικών και το όνομα που τους αναφέρθηκε-που δεν είναι κοινό-πιθανολογείται η ταυτότητα του κατονομαζόμενου αστυνομικού, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη δικογραφία. Πρόκειται για αστυνομικό που υπηρετεί επίσης στα Χανιά και στο παρελθόν είχε υπηρετήσει σε νευραλγική υπηρεσία του νομού.

Συνολικά στις δύο δικογραφίες της Ασφάλειας Χανίων για την εγκληματική οργάνωση, γίνεται αναφορά σε έξι αστυνομικούς, εκ των οποίων ο ένας δόκιμος. Στη μία περίπτωση έχουμε σύλληψη, για τους άλλους πέντε θα υπάρξει έρευνα ως προς το ρόλο τους και την τυχόν εμπλοκή τους στην υπόθεση. Σίγουρα, όμως, τα όσα αναφέρονται είναι σοκαριστικά.

