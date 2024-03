Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει σε νοσοκομείο στο Άαχεν της Γερμανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες μία γυναίκα κρατά ομήρους περίπου 15 άτομα.

Εως τώρα δεν είναι σαφές ποια ήταν τα κίνητρα της γυναίκας.

Δείτε βίντεο:

BREAKING:

Around 15 people have been taken hostage at a hospital in Aachen, Germany.

SWAT police have arrived on the scene

