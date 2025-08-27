Κατασχέθηκαν 25 «φιξάκια» κοκαΐνης, 11 «φιξάκια» MDMA και ναρκωτικά χάπια

Συνελήφθησαν χθες (Τρίτη 26 Αυγούστου 2025) στη Μύκονο, δύο αλλοδαποί ηλικίας 25 και 46 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν ξεχωριστές ποινικές δικογραφίες για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα:

Μεσημεριανές ώρες, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, ο 25χρονος γιατί εντοπίστηκε επ’ αυτοφώρω σε υπαίθριο χώρο «καβάτζα» όπου αποθήκευε κοκαΐνη. Στην κατοχή του βρέθηκαν συνολικά:

-22- «φιξάκια» κοκαΐνης συνολικού βάρους -13,4- γραμμαρίων

-100- ευρώ

κινητό τηλέφωνο.

Βραδινές ώρες, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησαν περιπολούντες αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε 46χρονο που κινούνταν με δίκυκλη μοτοσικλέτα βρέθηκαν:

-11- «φιξάκια» MDMA συνολικού βάρους -16,8- γραμμαρίων

-3- «φιξάκια» κοκαΐνης συνολικού βάρους -4,6- γραμμαρίων

-12- ναρκωτικά δισκία XTC

-1,3- γραμμάρια ηρωίνης

-1,6- γραμμάρια άγνωστης σύστασης ναρκωτική ουσία

-18- ml άγνωστης σύστασης υγρή ουσία

-70- ευρώ.

Οι ναρκωτικές ουσίες και τα υπόλοιπα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Οι συλλήψεις εντάσσονται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης-διακίνησης των ναρκωτικών.