Καταγγελία αστυνομικών για απάνθρωπες συνθήκες μεταγωγής ψυχικά ασθενούς

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε μεταγωγή ψυχικά ασθενή από την Νήσο Κάλυμνο προς ψυχιατρικό ίδρυμα της Αττικής και την αναίτια ταλαιπωρία που βίωσαν οι συνάδελφοί μας Αστυνομικοί.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την άμεση και ουσιαστική παρέμβαση τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ Γρηγόρη, όσο και τον Επιθεωρητή Νοτίου Αιγαίου Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. ΠΟΥΠΟΥΖΑ Παναγιώτη, καθώς με τις ενέργειές τους έδωσαν λύση στο Γολγοθά των συναδέλφων μας.

Ειδικότερα, συνάδελφοί μας, οι οποίοι την 17/12/2025 και ώρα 23.00 ξεκίνησαν να εκτελέσουν ακτοπλοϊκή συνοδεία – μεταγωγή ψυχικά ασθενή από την Νήσο Κάλυμνο στην Αττική κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, αφίχθηκαν στο Λιμάνι του Πειραιά περί ώρα 10.20 της 18/12/2025.

Από εκεί ξεκινάει ο Γολγοθάς τους, που έχει γίνει κανόνας στη νησιωτική χώρα. Στο λιμάνι του Πειραιά, με την ψυχικά ασθενή, τους παρέλαβε περιπολικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, το οποίο τους μετέφερε στο ψυχιατρικό τμήμα του Νοσοκομείου ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ περί ώρα 11.15, χωρίς ουδέποτε να προσέλθει σταθμός ΕΚΑΒ στον Λιμένα του Πειραιά.

Το ανωτέρω Νοσοκομείο αρνήθηκε να παραλάβει την ασθενή και τους παρέπεμψε στο Νοσοκομείο ΘΡΙΑΣΙΟ. Έπειτα από εκατοντάδες τηλεφωνικές κλήσεις (αστυνομικές υπηρεσίες, ΕΚΑΒ, ΕΚΕΠΥ), λίγο μετά τις 15.00, οι συνάδελφοί μας ξεκίνησαν από το ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ για το ΘΡΙΑΣΙΟ.

Ως προς το ιστορικό του περιστατικού, αξίζει να αναφερθεί ότι περί ώρα 12.20 οι συνάδελφοί μας κάλεσαν το 100 (Άμεση Δράση) προκειμένου να μεταφερθούν με συνοδεία στο ΘΡΙΑΣΙΟ. Αν και ήταν αβέβαιο αν θα τους δεχτεί το ΘΡΙΑΣΙΟ, καθότι έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία ενημερώθηκαν ότι υπάρχει έλλειψη κρεβατιού και δεν γίνεται να τους δεχτούν.

Περί ώρα 13.00 αφίχθη σταθμός της άμεσης δράσης στο σημείο και ενημέρωσε τους συναδέλφους μας ότι από την δική τους υπηρεσία ΑΝΤΙΘΕΤΑ με το όχημα που τους παρέλαβε από το Λιμάνι του Πειραιά δεν μεταφέρουν άτομα που χρήζουν ψυχιατρικής εξέτασης με το περιπολικό, αλλά αυτό γίνεται με σταθμό ΕΚΑΒ και αυτοί συνοδεύουν με το περιπολικό.

Τα μέλη μας περί ώρα 13.47 κάλεσαν το 166 και εξήγησαν την κατάσταση προκειμένου να αποσταλεί σταθμός ΕΚΑΒ. Το 166 τους παρέπεμψε να καλέσουν στο ΕΚΕΠΥ διότι αυτοί είναι αρμόδιοι για την συνοδεία του ασθενή. Στο μεσοδιάστημα το περιπολικό της Άμεσης Δράσης αποχώρησε. Περί ώρα 15.00 ξεκίνησε η συνοδεία για το ΘΡΙΑΣΙΟ.

Αφού αφίχθηκαν στο ΘΡΙΑΣΙΟ αρχικά τους αρνήθηκαν την παραλαβή καθώς ισχυρίστηκαν πως η εισαγγελική παραγγελία απευθυνόταν στο ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ κάτι το οποίο ίσχυε και ότι σε περίπτωση που η ψυχασθενής χρήζει νοσηλείας θα πρέπει να υπάρξει φύλαξη από Αστυνομικούς μέχρι να μεταφερθεί σε άλλο ίδρυμα το οποίο θα είχε διαθέσιμο κρεβάτι. Οι συνάδελφοί μας αποδεσμεύτηκαν περί ώρα 19.00 επειτα 20 ώρες συνολικής εργασίας!!!

Είναι πραγματικά λυπηρό που για ένα τόσο μείζονος σημασίας ζήτημα, ένεκα αστοχιών, παραλείψεων και ανεφάρμοστων διατάξεων του νομικού πλαισίου που διέπει την εν λόγω διαδικασία, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θέτουν εαυτούς ως αναρμόδιους και μοναδικός αρμόδιος να απομένει ο δύσμοιρος Αστυνομικός.

- Ρωτάμε πώς μπορεί ένας άνθρωπος επί 20 ώρες να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση μεταφέροντας μια γυναίκα νεαρής ηλικίας με ακούσια νοσηλεία;

- Πόσες ώρες αντέχει ο βιολογικός οργανισμός των Αστυνομικών προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους;

- Οι Αστυνομικοί έχουν ιατρικές γνώσεις προκειμένου να παράσχουν ιατρικές υπηρεσίες σε ψυχικά ασθενή άτομα;

- Ο ψυχικά ασθενής είναι υποχρεωμένος να γυρνά από Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο χωρίς να του παρέχονται οι απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες;

- Η πολιτεία πώς πρέπει να συμπεριφερθεί στο Αστυνομικό προσωπικό που την υπηρετεί, καθώς και στους ψυχικά ασθενείς που έχουν ανάγκη ιατρικής φροντίδας;

- Οι συνάδελφοί μας έχουν εργασθεί ήδη 20 ώρες και θα εργασθούν άλλες 12 για να επιστρέψουν στην Κάλυμνο, σύνολο δηλαδή 32 ώρες. Θα αφαιρεθούν άραγε αυτές οι ώρες από τον εβδομαδιαίο χρόνο υπηρεσίας των 40 ωρών, σύμφωνα με το Π.Δ. 394/2001;

- Αποτελεί αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας η μεταφορά ψυχικά ασθενών που χρήζουν ιατρικής βοήθειας και περίθαλψης στα κατά τόπους ψυχιατρικά ιδρύματα ανά την χώρα;

Ο τρόπος διαχείρισης των περιπτώσεων ακούσιας νοσηλείας των ψυχικά ασθενών ατόμων προσβάλλει πρωτίστως την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του ίδιου του ασθενή, ο οποίος υπό τις παρούσες συνθήκες μόνο ως ασθενής δεν αντιμετωπίζεται από την πολιτεία, προσβάλλει δε το λειτούργημα και την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας.