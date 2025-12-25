Κατάφεραν να πάρουν εκατοντάδες λίρες και ακριβά χρυσαφικά - Όμως δεν είχαν υπολογίσει τους ικανότατους Αστυνομικούς

Μια 70χρονη γυναίκα κατήγγειλε στο ΑΤ Πυλαίας- Χορτιάτη πως το πρωί της Τετάρτης, άγνωστοι που προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ την έπεισαν να αφήσει στην εξώπορτα του σπιτιού της χρυσαφικά κοσμήματα.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα, παρέδωσε 450 λίρες Αγγλίας και χρυσαφικά αξίας πάνω από 100.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί της δίωξης εξιχνίασης εγκλημάτων Πυλαίας - Χορτιάτη με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες σε δύο άτομα ενώ ταυτοποίησαν ένα ακόμη.

Σύμφωνα με το antenna.gr πρόκειται για ένα ανδρόγυνο, ηλικίας 40 και 36 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκε και ένας 25χρονος ο οποίος και αναζητείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι όλοι Ρομά στην καταγωγή.

Πολλά συγχαρητήρια στον Διοικητή, το προσωπικό του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης και την Ο.Π.Κ.Ε., που επέδειξαν επαγελματισμό και αυταπάρνηση στο καθήκον τους και συνέβαλαν στη διασφάλιση του αγαθού της ασφάλειας της Κοινωνίας μας!