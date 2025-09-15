Καταδίωξη με τραυματισμό Αστυνομικού

Καταδίωξη σημειώθηκε χθες, Κυριακή (14.9) στις 3.30 μετά το μεσημέρι στην Καλλιθέα, που κατέληξε στη σύλληψη ενός 16χρονου και στον ελαφρύ τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν ύποπτη μοτοσικλέτα στη Λεωφόρο Θησέως στο ύψος των Αγίων Πάντων. Παρά το σήμα στον αναβάτη, για να σταματήσει και να ακολουθήσει ο προβλεπόμενος έλεγχος, ο αναβάτης ανέπτυξε ταχύτητα φτάνοντας μέχρι το σημείο, στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Ηρακλέως.

Εκεί η μοτοσικλέτα ανατράπηκε με τον νεαρό να το βάζει στα πόδια. Οι αστυνομικοί συνέχισαν την καταδίωξη πεζή και εν τέλει έφτασαν μια ανάσα από τον αναβάτη σε αυλή κατοικίας επί της οδού Σόλωνος.

Τραυματίστηκε αστυνομικός

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, δέχτηκε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες και αρνήθηκε τη μεταφορά του σε νοσοκομείο μέχρι το πέρας της καταδίωξης.

Ο νεαρός διαπιστώθηκε πως είναι υπήκοος Ρουμανίας και πως οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα. Οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας, το οποίο ανέλαβε και τον σχηματισμό δικογραφίας.

