Καταδίωξη κακοποιών τα ξημερώματα από αστυνομικούς

Σκηνές που θύμιζαν ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην εθνική οδό Λαμίας – Καρπενησίου, σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών που βρέθηκαν στο σημείο.

Όπως περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες στο lamianow.gr, ένα Toyota Corolla με μαύρα flash στο οποίο, κατά τις πρώτες πληροφορίες, επέβαιναν τρεις νεαροί ημεδαποί, κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα προς την περιοχή του Λιανοκλαδίου. “Τους είδαμε στο ύψος του κόμβου του Σταυρού, το αυτοκίνητο πέρασε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και από πίσω του δύο περιπολικά σε καταδίωξη”, μας ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Ο οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς προσπαθώντας να ξεφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα “…κόντεψε να περάσει πάνω από τον κόμβο στον Σταυρό” υποσημειώνει αναγνώστης μας που έτυχε να είναι παρών στο σημείο, ενώ τα περιπολικά ακολουθούσαν σε μικρή απόσταση. “Νόμιζες ότι θα γίνει ατύχημα από στιγμή σε στιγμή“, τόνισε μάρτυρας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι νεαροί ενδέχεται να εμπλέκονται σε κλοπή ή απόπειρα κλοπής, με τους αστυνομικούς να φτάνουν άμεσα στο σημείο και να επιχειρούν την καταδίωξη.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και περισσότερα στοιχεία αναμένονται να γίνουν γνωστά τις επόμενες ώρες.