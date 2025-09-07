Καταδίωξη και σύγκρουση με περιπολικό

Ένας αλλοδαπός διακινητής συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (6/9) κοντά σε οικισμό της Ροδόπης, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, καθώς μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας δώδεκα (12) μη νόμιμους μετανάστες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο δράστης εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ. αυτοκίνητο, ωστόσο δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών. Ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα και στην προσπάθειά του να διαφύγει προσέκρουσε σε υπηρεσιακό όχημα, προκαλώντας φθορές. Στη συνέχεια ακινητοποίησε το όχημα και αποπειράθηκε να διαφύγει πεζός, αλλά συνελήφθη, παρά την αντίστασή του.

Από την αστυνομία κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.

Πηγή: thestival.gr