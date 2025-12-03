Καταδικάζουμε την επιχειρούμενη από την κυβέρνηση νομοθετική ρύθμιση

Κοινή Ανακοίνωση

ΠΕΑΛΣ – ΠΟΕΠΛΣ – ΕΑΑΛΣ

Καταδικάζουμε την επιχειρούμενη από την κυβέρνηση ρύθμιση με το άρθρο 88 του υπό διαβούλευση Ν/Σ ΥΕΘΑ που οδηγεί σε αδιαφανείς διαδικασίες καθορισμού των παροχών των Μετοχικών Ταμείων προς τα μέλη τους.

Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., εκφράζουμε κάθετα την αντίθεσή μας στην προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Άμυνας με την οποία προβλέπεται ο καθορισμός των παροχών (μερίσματος, Β.Ο.Ε.Α., βοηθήματος θανάτου και λοιπών οικονομικών ενισχύσεων) να γίνεται με Προεδρικά Διατάγματα, που προτείνει ο Υπουργός Άμυνας και όχι με νόμο που ψηφίζει η Βουλή, όπως προβλεπόταν εδώ και εκατό χρόνια μέχρι σήμερα.

Δυστυχώς, και αυτή η απαράδεκτη νομοθετική ρύθμιση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά άλλων πρόσφατων δυσμενών ρυθμίσεων του ίδιου Υπουργείου, που ως μοναδικό στόχο είχαν/έχουν την κατάλυση θεμελιωδών δικαιωμάτων οικονομικών, ασφαλιστικών, υγειονομικών κλπ. των στελεχών Ε.Δ., Σ.Α. και Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Τρανταχτά παραδείγματα τέτοιων δυσμενών ρυθμίσεων αποτελούν:

α) Οι πρόσφατες διατάξεις του ν. 5195/2025 με τις οποίες άνοιξε ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία ενώ παράλληλα επιβαρύνθηκαν οι ένστολοι με πρόσθετο οικονομικό κόστος για την υγειονομική τους περίθαλψη

και

β) ο ν. 5223/2025 με τον οποίο ανταμείφθηκε η κακοδιαχείριση έναντι της χρηστής διοίκησης άλλων Μετοχικών Ταμείων ενώ παράλληλα τα Ταμεία αποκόπηκαν από τη διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας τους στερούμενα πολύτιμων εσόδων για διατήρηση της βιωσιμότητας τους χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Σήμερα λοιπόν με τη διάταξη του άρθρου 88 έρχεται ο ΥΕΘΑ να ολοκληρώσει την αποδόμηση των ρυθμίσεων κοινωνικής πρόνοιας για τα στελέχη.

Ο Υπουργός καθίσταται μονοκράτορας, κατανέμοντας σύμφωνα με την εκάστοτε βούληση του και χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα τις εισφορές μας. Η μεταφορά μετά από 100 έτη τέτοιων κρίσιμων αρμοδιοτήτων από την Βουλή στον Υπουργό, οδηγεί σε ανεξέλεγκτη συγκέντρωση εξουσιών στο πρόσωπό του, χωρίς επαρκείς εγγυήσεις για λήψη αποφάσεων επωφελών για τους μετόχους και μερισματούχους των Ταμείων.

Όλα τα παραπάνω δεν μας αφήνουν κανένα περιθώριο να τον εμπιστευτούμε. Η εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπο του Υπουργού έχει πλέον προ πολλού διαρραγεί.

Ο ΥΕΘΑ χωρίς καμία επιχειρηματολογία, αρνούμενος μέχρι σήμερα οποιαδήποτε συνάντηση και επίσημη ενημέρωση, θέλει να αποφασίζει στο εξής μόνος του για τον καθορισμό των παροχών των Ταμείων, συμπεριλαμβανομένων του μερίσματος, του ΒΟΕΑ, του βοηθήματος θανάτου και της οικονομικής ενίσχυσης.

Επιπρόσθετα με τη διάταξη αυτή, επιχειρεί την ισοπεδωτική εξομοίωση των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, που αφορούν στις παροχές, παρά τις ουσιώδεις διαφορές στη δομή εισφορών, στα αποθεματικά, στη δημογραφική σύνθεση και στους μαθηματικούς υπολογισμούς κάθε Ταμείου. Η θεσμοθέτηση οριζοντίων ρυθμίσεων θα προκαλέσει τεράστιες ανισότητες, θα οδηγήσει σε κατάφορα άδικη μεταχείριση των μερισματούχων και σε αδικαιολόγητες μειώσεις παροχών.

Περαιτέρω, ανακύπτουν ζητήματα συνταγματικής τάξεως.

Οι παροχές που χορηγούνται από το Ταμείο, όπως τα μερίσματα και τα βοηθήματα, αποτελούν περιουσιακά δικαιώματα των μετόχων και προστατεύονται από το άρθρο 17 του Συντάγματος. Η δυνατότητα ουσιώδους μεταβολής τους με Προεδρικό Διάταγμα, χωρίς διαδικασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου και χωρίς δεσμευτική γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, εγείρει σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και την επαρκή προστασία της περιουσίας των μετόχων.

Τονίζουμε, ότι μέχρι σήμερα το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΜΤΝ στηρίζεται εκτός από νόμους και σε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις(ΚΥΑ) που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση διατάξεων των νόμων αυτών. Είναι προδήλως φανερό, ότι οι ΚΥΑ αυτές δεν δύνανται να καταργηθούν ή αντικατασταθούν από Προεδρικά Διατάγματα χωρίς υπέρβαση της εξουσιοδοτικής τους βάσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται κανένα ρυθμιστικό κενό που να καθιστά αναγκαία τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών με Π.Δ.

Τέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Τ.Ν. συμμετέχουν εκπρόσωποι των αποστράτων, οι οποίοι επιλέγονται από τις Ενώσεις τους. Η συμμετοχή αυτή διασφαλίζει την άμεση και ουσιαστική εκπροσώπηση των συμφερόντων των μερισματούχων. Η προτεινόμενη μεταφορά αρμοδιοτήτων μέσω Π.Δ. καταργεί στην πράξη αυτή τη συμμετοχή, πλήττοντας τη δημοκρατική λειτουργία και τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα Διοικητικά Συμβούλια της Π.Ε.Α.Λ.Σ., Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ και Ε.Α.Α.Λ.Σ εκφράζουν την κατηγορηματική τους αντίθεση στην προτεινόμενη ρύθμιση και καλούν τον Υπουργό να αναθεωρήσει τη στάση του.

Ζητούμε τη διατήρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, και την απόσυρση ή ουσιαστική τροποποίηση της επίμαχης διάταξης, με σκοπό τη διασφάλιση του αυτοδιοίκητου χαρακτήρα του Μ.Τ.Ν, την οικονομική του αυτοτέλεια και την απρόσκοπτη προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων των μετόχων του.

Η συμμετοχική διοίκηση και η αυτοτέλεια του Μ.Τ.Ν. είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές. Κάθε υπονόμευση τους θα έχει σοβαρές συνέπειες σε βάρος των μετόχων και μερισματούχων.

Όλοι εμείς που εκπροσωπούμε τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη του Λ.Σ. στεκόμαστε απέναντι σε τέτοιες ισοπεδωτικές ρυθμίσεις που οδηγούν στην καταρράκωση του ηθικού και στην περεταίρω οικονομική εξαθλίωση των μελών μας.