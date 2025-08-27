Καστοριά: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στο Βάραθρο του Χάρου – Σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μια δύσκολη και απαιτητική επιχείρηση των αρχών στον ορεινό όγκο του Γράμμου στην Καστοριά, μετά τον εντοπισμό νεκρού άνδρα σε μια από τις πιο δύσβατες και επικίνδυνες τοποθεσίες της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η σορός ανήκει σε έναν άνδρα ηλικίας περίπου 30 με 35 ετών, ο οποίος βρέθηκε στο λεγόμενο «Βάραθρο του Χάρου», ένα βαθύ και απόκρημνο σημείο που καθιστά την πρόσβαση εξαιρετικά δύσκολη.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας έχουν σπεύσει στην περιοχή και επιχειρούν για την ανάσυρση της σορού.

Η ιδιαιτερότητα του σημείου, ωστόσο, απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό, και για τον λόγο αυτό αναμένεται στο σημείο ειδικό κλιμάκιο αναρριχητών της ΕΜΑΚ (Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών) για να συνδράμει στην επιχείρηση.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άτυχος άνδρας δεν κατάγεται από την ευρύτερη ορεινή περιοχή της Καστοριάς, αλλά φέρεται να είχε ταξιδέψει από την Αθήνα.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στο βάραθρο παραμένουν άγνωστα.

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η έρευνα που θα διεξάγει η Ελληνική Αστυνομία, μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση ανάσυρσης και πραγματοποιηθεί η αναγνώριση της σορού.

Ρεπορτάζ: Μάριος Κωνσταντινίδης

