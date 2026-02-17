Κάρτα Pokémon πουλήθηκε για τεράστιο χρηματικό ποσό

Μια εξαιρετικά σπάνια κάρτα Pokémon πουλήθηκε χθες, Δευτέρα, σε πλειστηριασμό έναντι 16.492.000 δολαρίων, τιμή πρωτοφανή γι' αυτά τα αντικείμενα που είναι περιζήτητα μεταξύ συλλεκτών σε όλο τον κόσμο.

Η κάρτα αυτή του «Pikachu Illustrator» είχε αγορασθεί από τον αμερικανό YouTuber Λόγκαν Πολ το 2021 έναντι 5,28 εκατομμυρίων δολαρίων, επίσης ποσού ρεκόρ.

Διαβάστε επίσης

Ο αγοραστής είναι αυτή τη φορά ο Έι Τζέι Σκαραμούτσι, γιος του πρώην διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Άντονι Σκαραμούτσι, σύμφωνα με την εταιρεία Guinness World Records και τον οίκο δημοπρασιών Goldin.

Αφού ολοκληρώθηκε η πώληση, ο Λόγκαν Πολ πέρασε την κάρτα γύρω από το λαιμό του νέου ιδιοκτήτη της, κρεμασμένη σ' ένα κολιέ από διαμάντια αξίας 75.000 δολαρίων, σύμφωνα με την Guinness.

ΦΩΤΟ: Αρχείο ΑΠΕ-ΜΠΕ