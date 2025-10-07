Καρέ - καρέ η επίθεση αρκούδας σε κυψέλες μελισσοκόμου

Ένα πρωτοφανές περιστατικό για τη Φθιώτιδα, με πρωταγωνίστρια μια αρκούδα που επιτίθεται σε μελίσσια προκαλώντας ζημιές, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην περιοχή Αργύρια του δήμου Μακρακώμης το βράδυ της Κυριακής (5/10).

Στο βίντεο που κατέγραψε και ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Tik Tok, μελισσοκόμος φαίνεται η στιγμή κατά την οποία η αρκούδα με τακτική πλησιάζει, αρπάζει και ανοίγει την κυψέλη και τρώει το εσωτερικό της.

Αρκετοί μελισσοκόμοι σε ορεινές περιοχές της χώρας μας, όπως αναφέρει το tvstar.gr, δέχονται συχνά επιθέσεις από αρκούδες στα μελίσσια τους και έχουν φροντίσει με μέτρα ασφαλείας να της διώχνουν, όπως είναι η γνωστή απομάκρυνση με τη μέθοδο του ηλεκτρικού ρεύματος ή με συρματοπλέγματα.

