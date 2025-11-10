Το Κάνσας πληρώνει για τη φύλαξη των παιδιών των αστυνομικών της

Η πόλη του Κάνσας, στο Μιζούρι των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα που θα βοηθά οικονομικά τους αστυνομικούς, πυροσβέστες και γενικότερα διασώστες με το κόστος φύλαξης των παιδιών τους.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η πόλη και η πολιτεία θα καλύπτουν περίπου τα δύο τρίτα των εξόδων για παιδικούς σταθμούς ή φύλαξη, ώστε οι γονείς που εργάζονται σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να μπορούν να δουλεύουν με λιγότερο άγχος.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια και θα ξεκινήσει πιλοτικά τους επόμενους μήνες. Αν αποδειχθεί επιτυχημένο, μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων.

Οι τοπικές αρχές ελπίζουν ότι με αυτή την πρωτοβουλία θα στηρίξουν τους πρώτους ανταποκριτές και θα τους βοηθήσουν να παραμείνουν στις θέσεις τους, καθώς το κόστος φύλαξης παιδιών στην περιοχή είναι πολύ υψηλό.