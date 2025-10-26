«Καμία στολή δεν σε προστατεύει πραγματικά»: Αστυνομικός μιλά για τις ψυχικές επιπτώσεις της δουλειάς

Ένας αστυνομικός της Βρετανίας αναφέρει πώς οι εμπειρίες εν ώρα καθήκοντος σημαδεύουν βαθιά τους αστυνομικούς.

«Καμία στολή δεν θα σε προστατεύσει από τις ψυχικές τραυματικές εμπειρίες» δηλώνει, υπογραμμίζοντας ότι οι απειλές, οι συγκρούσεις και το στρες αφήνουν βαθιές πληγές — ανεξάρτητα από το εξωτερικό «οπλοστάσιο».

Διαβάστε επίσης

Η δήλωση αυτή ήρθε μετά την απόφαση της Αστυνομίας της περιοχής να επιπλήξει εννέα νέους αστυνομικούς που φέρονται να παραβίασαν τον κώδικα στολής κατά την τελετή αποφοίτησής τους.

Ο αστυνομικός “Mark” τόνισε ότι οι αστυνομικοί είναι άνθρωποι πρώτα απ’ όλα και ότι τα ψυχικά βάρη του επαγγέλματος δεν καλύπτονται ούτε με προστατευτικά, ούτε με τυπικές στολές.