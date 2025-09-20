ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣ:

Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.) Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

ΘΕΜΑ: «Καμία ενίσχυση στη Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας – Μια απόφαση που ισοδυναμεί με εγκατάλειψη

Με οργή και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε, μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση του Συμβουλίου Συμπληρωματικών Μεταθέσεων έτους 2025, πως η Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας για ακόμη μία φορά αγνοήθηκε πλήρως. Καμία θέση – καμία ενίσχυση.

Κι όμως, μόλις πριν λίγο καιρό μας είχε δοθεί η ρητή διαβεβαίωση πως, όπως όλες οι Αστυνομικές Διευθύνσεις της επαρχίας, έτσι και η Δ.Α. Άρτας θα τύχει «γενναίας ενίσχυσης» με επαρκή αριθμό θέσεων από τις συμπληρωματικές μεταθέσεις. Η υπόσχεση αυτή, δυστυχώς, αποδείχθηκε χωρίς αντίκρισμα.

Ήδη από τις 29.08.2025 είχαμε καταθέσει στην Ηγεσία τεκμηριωμένο αίτημα, με συγκεκριμένα στοιχεία, για τα οξυμένα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζουμε, την ασφυκτική πίεση που δέχονται οι Υπηρεσίες μας και τον σοβαρό κίνδυνο που ελλοχεύει λόγω των μαζικών επικείμενων αποστρατειών. Δυστυχώς, η φωνή μας αγνοήθηκε επιδεικτικά.

Η απόφαση αυτή απαξιώνει τους συναδέλφους μας, που καθημερινά υπερβάλλουν εαυτόν για να σταθούν όρθιοι απέναντι στις αυξανόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας. Εμπαίζει την τοπική κοινωνία, που δικαιούται επαρκή αστυνόμευση και πραγματική ασφάλεια και δείχνει αδιαφορία για το μέλλον μιας Διεύθυνσης που ήδη λειτουργεί με 35 κενές οργανικές θέσεις και δεκάδες αστυνομικούς στα πρόθυρα αποστρατείας.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας δηλώνουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν θα αποδεχτούμε την περαιτέρω υποβάθμιση της Διεύθυνσής μας. Η αδιανόητη αυτή αδικία μάς βρίσκει απέναντι. Θα συνεχίσουμε με κάθε πρόσφορο μέσο να διεκδικούμε τη δίκαιη και ουσιαστική στελέχωση των Υπηρεσιών μας, ώστε οι αστυνομικοί να μπορούν να επιτελούν το καθήκον τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια και οι πολίτες της Άρτας να αισθάνονται πραγματικά ασφαλείς.

Η κοινωνία της Άρτας αξίζει σεβασμό.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΠΟΤΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ