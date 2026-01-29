"Καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε με 169 Αστυνομικούς λιγότερους από αυτούς που προβλέπει το οργανόγραμμά μας" - Ανακοίνωση Αστυνομικής Ένωσης

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Ροδόπης:

ΘΕΜΑ : « Επιτακτική η ανάγκη κάλυψης κενών Οργανικών Θέσεων Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ».

Με το παρόν έγγραφό μας, θέλουμε να αναδείξουμε, για μία ακόμη φορά, τα ιδιόμορφα προβλήματα και τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις που καλείται καθημερινά να διαχειριστεί το αστυνομικό προσωπικό της Δ.Α. Ροδόπης, όπως εντελώς επιγραμματικά και σταχυολογημένα αναφέρονται παρακάτω:

Α) η διαχείριση του φαινομένου της εισόδου - διακίνησης παράνομων μεταναστών στη Χώρα καθότι είμαστε όμοροι του Ν. Έβρου που αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου αυτών, αλλά και συνορεύουμε βόρεια με την Βουλγαρία, απ’ όπου και παρατηρούνται αντίστοιχες εισροές παρόνομων μεταναστών

Β) η ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας (κλοπές, διαρρήξεις κ.λ.π.)

Γ) η έξαρση της χρήσης - διακίνησης ναρκωτικών

Δ) η ύπαρξη ισχυρών πυρήνων - οργανώσεων του αναρχικού- αντεξουσιαστικού χώρου

Ε) η ύπαρξη μεγάλης παραλιακής ζώνης, η οποία κατά τους θερινούς μήνες παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα - τόσο από εγχώριους όσο και από εκ των Βαλκανικών χωρών προερχόμενους τουρίστες – και ως εκ τούτου χρήζει αυξημένης ανάγκης αστυνόμευσης

ΣΤ) η πολυπολιτισμικότητα του πληθυσμού και τα θέματα κρατικής ασφάλειας

Ζ) η ύπαρξη πλήθους στόχων αστυνομικού ενδιαφέροντος εξαιτίας του γεγονότος πως η Κομοτηνή είναι η έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης - της Π.Ε. Ροδόπης - του Εφετείου Θράκης - του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο οποίο φοιτούν περίπου 12.500 φοιτητές - της ΓΕ.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ. - της Σχολής Αστυφυλάκων - του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής - των δύο Ταξιαρχιών ( ΧΧΙ Τ.Θ.Τ. και 29ης ΤΑΞ.ΠΖ.) - του Γενικού Τουρκικού Προξενείου - του Γενικού Καταστήματος Κράτησης

Η) η ύπαρξη πέντε (05) οικισμών Ρομά στα γεωγραφικά όρια του Νομού Ροδόπης που απαριθμούν περί των 5.500 κατοίκων, οι οποίοι απασχολούν ιδιαίτερα με υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας αλλά και με ποινικά αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και από τις σχετικές αναφορές της Δ.Α.Ροδόπης

Θ) τα έκτακτα περιστατικά αστυνομικού ενδιαφέροντος που χρήζουν ανάγκης αστυνομικής παρέμβασης με απασχόληση μεγάλου αριθμού αστυνομικών για την πρόληψη ή καταστολή αυτών, π.χ. κινητοποιήσεις αγροτών κ.λ.π, κρούσματα ευλογιάς σε αμνοερίφια κ.α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, σας γνωρίζει ότι από τις 504 συνολικά οργανικές θέσεις χαμηλόβαθμου προσωπικού της Δ.Α. Ροδόπης ( Α/Β΄άρθ. 7&7, Υ/Α΄& Υ/Β΄άρθ. . 7&7, ΑΝΘ/ΜΟΙ &ΑΡΧ/ΚΕΣ άρθ.10, ΑΡΧ/ΚΕΣ & ΑΣΤ/ΚΕΣ άρθ. 9&1) , οι 108 εξ’ αυτών είναι κενές.

Εάν σε αυτόν τον αριθμό προστεθούν οι 72 συνάδελφοί μας οι οποίοι έχουν αποσπαστεί προς ενίσχυση (21 στη ΓΕ.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ., 05 στην Ε.Υ.Π., 03 σε άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας, 02 στο Τμήμα Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Κομοτηνής, 01 στην ΓΔΠΕΕΣ/ΥΠ.ΑΣΦ.ΜΚΠΟΛ.ΠΡ., 06 στο Τ.Δ.Α. Κομοτηνής, 03 Α.Ε.Α. και 31 για ενισχύσεις Ο.Π.Κ.Ε. -Ειδικών Ομάδων, Υπηρεσιών Αθηνών & Θεσ/νίκης και άλλων Δ.Α. Χώρας), ακόμη κι αν προσθέσουμε τους 11 αστυνομικούς που μας ενισχύουν αδαπάνως για διάφορους λόγους, τότε θα διαπιστωθεί ότι καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε στα αστυνομικά μας καθήκοντα με 169 Αστυνομικούς λιγότερους από αυτούς που το οργανόγραμμά μας προβλέπει πως χρειάζονται για να λειτουργούν εύρυθμα οι Αστυνομικές μας Υπηρεσίες και να απολαμβάνουν οι κάτοικοι της Ροδόπης ποιοτική αστυνόμευση.

Επιπλέον των ανωτέρω, θα πρέπει να επισημάνουμε και να ληφθεί υπόψιν ότι η Διμοιρία Υποστήριξης της Δ.Α.Ροδόπης πολύ συχνά διατίθεται προς ενίσχυση άλλων Δ.Α χώρας προς λήψη αστυνομικών μέτρων (δημιουργώντας επιπλέον αφαίμαξη αστυνομικού προσωπικού), αλλά και ότι εντός του τρέχοντος έτους προβλέπεται να έχουμε μεγάλο αριθμό συνταξιοδοτήσεων....

Με αυτά τα δεδομένα, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πόσο επιφορτισμένο είναι καθημερινά το αστυνομικό προσωπικό της Δ.Α. Ροδόπης και πόση καταπόνηση βιώνει τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της συνεχούς παραβίασης των εργασιακών δικαιωμάτων του, στην οποία υποβάλλεται από τη Διοίκηση προκειμένου να επιτυγχάνεται η στοιχειώδης πλέον λειτουργία των Αστυνομικών μας Υπηρεσιών και φυσικά (όπως φαίνεται και από την έξαρση της εγκληματικότητας στην περιοχή του Νομού μας), είναι απολύτως αδύνατον με τέτοια δεδομένα να διασφαλίσουμε επαρκώς το υψηλό αγαθό της ασφάλειας στους συμπολίτες μας…

Εμείς βέβαια, συνεχίζουμε να επιτελούμε το καθήκον μας με περίσσιο φιλότιμο, όμως δεν πρέπει να διαφεύγει από κανέναν ότι και οι αστυνομικοί της Δ.Α. Ροδόπης είναι άνθρωποι με δικαιώματα, με προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες, με συγκεκριμένες αντοχές, τις οποίες έχουν ξεπεράσει προ πολλού, υπερβάλλοντας εαυτούς…

Κρούοντας λοιπόν το καμπανάκι κινδύνου, σας ενημερώνουμε ότι το χαμηλόβαθμο αστυνομικό προσωπικό των Μάχιμων Υπηρεσιών της Δ.Α.Ροδόπης είναι στα πρόθυρα να «γονατίσει»…..!!!!!

Η επίλυση του προβλήματος της ιδιαίτερα μεγάλης και ολοένα αυξανόμενης λειψανδρίας, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ καθώς θα είναι ωφέλιμη όχι μόνο για τα μέλη μας, αλλά κυρίαρχα για την Δημόσια και Κρατική Ασφάλεια των κατοίκων του ακριτικού και ευαίσθητου Νομού Ροδόπης.

Σας καλούμε λοιπόν να ενσκήψετε, με την δέουσα σοβαρότητα στο επικίνδυνο για την ασφάλεια της περιοχής μας πρόβλημα και επιδεικνύοντας την υπευθυνότητα που απαιτούν οι περιστάσεις (αφού αυταπόδεικτα υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι τους οποίους αμφότεροι πολύ καλά γνωρίζουμε, αλλά όπως είναι φυσικό ούτε εσείς-ούτε εμείς μπορούμε να αναφέρουμε δημοσίως) να δώσετε ΑΜΕΣΑ λύση με την κάλυψη των κενών οργανικών μας θέσεων και τον περιορισμό της αφαίμαξης της Δ.Α. Ροδόπης μέσω των προαναφερθέντων αποσπάσεων, καθώς είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι θωρακίζοντας την Δημόσια και Κρατική ασφάλεια του Νομού Ροδόπης, θωρακίζεται σε μεγάλο βαθμό και η Εθνική Ασφάλεια της Χώρας μας.

Εμφατικά τονίζουμε , ότι η τυχόν επίκληση πρόσληψης 100 Σ.Φ.Ο.Χ. στον Νομό Ροδόπης, σε καμία περίπτωση δεν ενισχύει το αξιόμαχο του συνόλου των Αστυνομικών μας Υπηρεσιών , καθώς τόσο εσείς , όσο κι εμείς πολύ καλά γνωρίζουμε ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, πρώτον δεν είναι μόνιμοι υπάλληλοι αλλά ορισμένου χρόνου και δεύτερον δεν είναι αστυνομικοί γενικών καθηκόντων (που από αυτούς έχει ανάγκη ενίσχυσης ο νομός μας) αλλά συνοριακοί φύλακες με πολύ συγκεκριμένο καθηκοντολόγιο το οποίο περιορίζεται αυστηρά και μόνο στη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος και για τον λόγο αυτό εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να συνεισφέρουν στην περιφρούρηση γενικώς της Δημόσιας και Κρατικής ασφάλειας της περιοχής μας, η οποία μπορεί και ΠΡΕΠΕΙ να διασφαλιστεί μόνο με αστυνομικούς γενικών καθηκόντων μέσω Τακτικών μεταθέσεων που θα διαταχθούν από το επικείμενο Συμβούλιο Τακτικών Μεταθέσεων Κατώτερου Αστυνομικού προσωπικού.

- κ. Υπουργέ, κ. Αρχηγέ, απευθυνόμενοι σ΄εσάς , παρακαλούμε όπως εξετάσετε θετικά την ικανοποίηση του αιτήματός μας για κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων χαμηλόβαθμου αστυνομικού προσωπικού της Δ.Α. Ροδόπης , αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα, τόσο σ’ εμάς τους αστυνομικούς - όσο και στην τοπική κοινωνία του Νομού Ροδόπη- το ειλικρινές σας ενδιαφέρον και την πρόθεσή σας να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας του ιδιαίτερα ευαίσθητου νομού μας και να εξαλειφθούν οι επικίνδυνες συνέπειες με τις οποίες απειλείται η περιοχή μας, αλλά και όλοι εμείς οι Ακρίτες (Αστυνομικοί και πολίτες) που τόσα χρόνια με αυταπάρνηση και περηφάνια “φυλάμε τις Θερμοπύλες” της αγαπημένης μας Ελλάδας.

- Παρακαλούμε την Ομοσπονδία μας για την παρέμβασή της στην Πολιτική και Φυσική μας Ηγεσία, προκειμένου για την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός μας που υποβάλλουμε με το παρόν έγγραφό μας και αφορά στην κάλυψη των κενών οργανικών μας θέσεων, με Υπαστυνόμους άρθρου 7 παρ. 7 Ν.3686/2008 – Ανθυπαστυνόμους – Αρχιφύλακες Π.Δ.82/2006, Αρχιφύλακες – Υπαρχιφύλακες (άρθρου 12 Ν.3686/2008) – Αστυφύλακες, κατά την σύνταξη των πινάκων ανακήρυξης κενών οργανικών θέσεων που θα καλυφθούν με τις Τακτικές Μεταθέσεις έτους 2026.

Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΖΑΤΖΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΟΜΒΡΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ