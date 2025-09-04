Κάλεσμα της Ένωσης Αστυνομικών Τρικάλων στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας, αποφάσισε να συμμετάσχει στην Πανελλαδική Ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:00 στη Θεσσαλονίκη (Λευκό Πύργο και ακολούθως σε μαζική πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης).

Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι

Τα εγκαίνια της 89ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ελπίζουμε να μην αποτελέσουν αντίγραφο όλων των προηγούμενων εκθέσεων.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να στείλουμε μαζικά και ενωτικά το μήνυμά μας, ότι οι αστυνομικοί δεν ζητούν οικονομικά προνόμια, αλλά δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Κυβέρνηση, να αντιληφθεί επιτέλους ότι η Ελληνική Αστυνομία και ο Έλληνας - Ελληνίδα Αστυνομικός, έχουν βάναυσα πληγωθεί από τις πολυετείς περικοπές δαπανών,

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

-αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, χωρίς ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό, που δυσχεραίνουν το έργο μας, μας εκθέτουν σε κινδύνους και αυξάνουν τη θνησιμότητα,

-δίκαιες και όχι μίζερες αμοιβές,

-ουσιαστική μέριμνα, σεβασμό και αναγνώριση του έργου μας για να σταματήσει η απαξίωση και η αποστροφή των νέων προς το λειτούργημά μας.

Μόνο με ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, λοιπόν, η φωνή μας θα ακουστεί όσο πρέπει στη Βουλή των Ελλήνων, στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Κοινωνία!



ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΟΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΣΤΟ ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ιωάννης ΜΗΤΣΙΚΟΣ Λάμπρος

ΤΗΛ. 6974923202 ΤΗΛ. 6976674767

-Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας να δηλώσουν συμμετοχή στα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης μας.

-Ώρα αναχώρησης: 14:30, με λεωφορείο έμπροσθεν της έδρας της Δ.Α. Τρικάλων.