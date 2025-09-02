Κάλεσμα της ΕΑΥΘ την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 18.00 στον Λευκό Πύργο

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας, σας καλεί να δώσετε δυναμικό «παρών» στην Ένστολη Πανελλαδική Διαμαρτυρία, που θα πραγματοποιηθεί ενόψει των εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:00 στον Λευκό Πύργο.

Απαιτούμε :

- Γενναίες Οικονομικές αυξήσεις

- Θεσμική Θωράκιση

- Οικιστικό πρόγραμμα για το αστυνομικό προσωπικό

- Σύγχρονο Εξοπλισμό και εμπλουτισμό των μέσων κλιμάκωσης

Η υπομονή μας εξαντλήθηκε από τα ευχολόγια, τα επικοινωνιακά τερτίπια χωρίς ουδεμία ουσιαστική στήριξη της Ελληνίδας και του Έλληνα αστυνομικού.

Θεσσαλονίκη, 02 Σεπτεμβρίου 2025





Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας





ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος