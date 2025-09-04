Κάλεσμα ΕΑΚΠ για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της ΔΕΘ 2025

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, στις 6μμ, στο Λευκό Πύργο με το πανό της ΕΑΚΠ

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Οδεύουμε προς το τέλος της αντιπυρικής περιόδου και, για ακόμη μία χρονιά, ο λαός μετράει τις πληγές του κι οι πυροσβέστες ζυγίζουμε τις αντοχές μας! Και αυτή τη χρονιά η κυβέρνηση προκαταβολικά διατυμπάνιζε την «άνευ προηγούμενου» ετοιμότητα μηχανισμών και μέσων, τεράστια ποσά δαπανήθηκαν προς μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες κι όμως και πάλι προέκυψαν καταστροφικά αποτελέσματα αλλά και συμπεράσματα: Οι καμένες εκτάσεις έφτασαν σε δυσθεώρητα επίπεδα. Η Πάτρα, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας βρισκόταν επί μέρες κυκλωμένη από τις πυρκαγιές. Το 112 από εργαλείο έκτακτης προειδοποίησης του λαού αξιοποιείται ως άλλοθι ξεπλύματος κρατικών ευθυνών. Η Ήπειρος, η Χίος κ.ά. υπέστησαν τεράστιες ζημιές και τόσα άλλα…

Οι πυροσβέστες ξεπεράσαμε για ακόμη μία φορά κάθε όριο σωματικής καταπόνησης και εξάντλησης, χωρίς προγραμματισμό, χωρίς ωράριο, με αλλεπάλληλες μετακινήσεις ανά την επικράτεια και με ελλιπέστατη διοικητική μέριμνα. Πυροσβέστες έφτασαν να εργάζονται πάνω από 250 ώρες τον μήνα. Οι συνάδελφοι στις ΕΜΟΔΕ επί εβδομάδες εργάζονταν 48 ώρες με κουτσουρεμένες 34 ώρες ανάπαυσης! Σαν αποτέλεσμα συνέχισαν να συμβαίνουν σοβαρότεροι ή ελαφρύτεροι τραυματισμοί και τροχαία ατυχήματα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας. Από καθαρή τύχη δεν είχαμε φέτος νεκρό συνάδελφο.

Για ακόμη ένα καλοκαίρι η Υπηρεσία, για την κάλυψη των κατά τόπους αναγκών, εφάρμοσε κατά κόρον την εξοντωτική υπερεργασία και τις μετακινήσεις δυνάμεων από άλλες περιφέρειες. Στα μεγάλα αστικά κέντρα η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλύτερη. Πέρα από την πρόσθετη εργασία για την αντιμετώπιση των αναγκών δασοπυρόσβεσης, φέτος για πρώτη φορά μετακινήθηκαν επανειλημμένα δυνάμεις από τα αστικά κέντρα, αφήνοντας ελάχιστες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες οποιουδήποτε αστικού συμβάντος (πυρκαγιές, διασώσεις, παροχές βοήθειας κλπ).

Ήμασταν τυχεροί, για παράδειγμα, που οι πυρκαγιές σε μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας συνέβησαν σε ημέρες που δεν υπήρχαν ενεργά δασικά συμβάντα… Στην δε περίπτωση της Πάτρας, παρά λίγο να έχουμε ολική καταστροφή αφού οι δυνάμεις των κοντινών υπηρεσιών ήταν απασχολημένες σε πλήθος άλλων συμβάντων… Ενώ αποκαλύφθηκε για άλλη μια φορά η συνολική αδυναμία ακόμη κι ανυπαρξία συνολικά του κράτους τους όχι μόνο στην πρόληψη και την πυροπροστασία αλλά και σε υποδομές και δίκτυα, που βάζουν όλο και πιο συχνά σε κίνδυνο το λαό, τον αστικό ιστό, Βιομηχανικές Ζώνες και χωματερές!

Ωστόσο, αντί οι κυβερνήσεις να λύσουν το επιτακτικό ζήτημα της έλλειψης προσωπικού και μέσων για να μην ξαναζήσουμε άλλο Μάτι ή άλλη Ηλεία με εκατόμβες νεκρών, η ΝΔ νομοθετεί νέο «πειθαρχικό δίκαιο» στο δημόσιο και εφευρίσκει νέους τρόπου να βγάλει «από τη μύγα» της εκμετάλλευσης των πυροσβεστών «ξύγκι»!

Για χρόνια η παράταξή μας διεκδικεί την αποστρατιωτικοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος και την αντιμετώπισή μας ως Δημόσιους Υπαλλήλους. Αντ’ αυτού η κυβέρνηση νομοθετεί την ιδιότυπη «στρατιωτικοποίηση» όλου του δημόσιου τομέα, όπου πλέον θα βασιλεύουν το «εντέλλεσαι», οι ΕΔΕ, οι ποινές και κάθε φωνή διαμαρτυρίας για τα δίκαια εργαζομένων και λαού θα απειλείται ακόμα και με απόλυση. Δεν είναι καθόλου τυχαία ή μεμονωμένα αυτού του είδους τα περιστατικά. Τα επόμενα χρόνια σκοπεύουν να εμπλέξουν το λαό μας βαθύτερα στους πολέμους που φέρνουν οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και γι’ αυτό προετοιμάζουν όλα τα «εργαλεία» που θα τους επιτρέψουν να καταπνίξουν κάθε φωνή που εναντιώνεται στην αδικία.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, οι φιλοκυβερνητικές πλειοψηφίες της Ομοσπονδίας (ΔΑΚΥΠΣ, ΑΕΠΠ, ΠΑΚΠ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ) προσπαθούν να μας χρυσώσουν το χάπι υποστηρίζοντας ότι τάχα «αναγνωρίστηκε το επικίνδυνο της εργασίας μας» με το εξευτελιστικό 35ευρω. Ότι «άνοιξε ο δρόμος για αποπληρωμή της υπερεργασίας» με την κατάπτυστη αποζημίωση των τεσσάρων πρόσθετων τον μήνα, το οποίο οι διοικήσεις εφαρμόζουν κατά το δοκούν. Με ανακοινώσεις και «μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου». Μ’ άλλα λόγια, «ντουφεκιές στον αέρα», που στοχεύουν να αποπροσανατολίσουν τους πυροσβέστες από τους πραγματικούς υπεύθυνους και από τη διεκδίκηση των πραγματικών αναγκών τους.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! ΩΣ ΕΔΩ!

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΟ ΤΗΣ ΕΑΚΠ

Είμαστε εργαζόμενοι που βάζουμε τους εαυτούς μας σε κίνδυνο για την προστασία του λαού μας. Δεν ανεχόμαστε να μας συμπεριφέρονται σαν αναλώσιμο υλικό! Απαιτούμε την εξασφάλιση των μέσων και προϋποθέσεων που η εποχή μας μπορεί να προσφέρει! Συμμετέχουμε μαζί με τους υπόλοιπους εργαζομένους στις διαμαρτυρίες εν όψει της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Απαιτούμε:

Άμεση κάλυψη των 4.000 κενών του ΠΣ με επείγουσες προσλήψεις μόνιμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων που θα καλύψουν τις ανάγκες μάχιμων Σταθμών και Υπηρεσιών!

Εφαρμογή ενός σύγχρονου μισθολογίου με αυξήσεις στους μισθούς, που θα λαμβάνει υπόψιν και το σημερινό κόστος ζωής. Την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης. Την εφαρμογή πενθήμερης βδομάδας εργασίας με πλήρη αποζημίωση των υπερωριών, των νυχτερινών, των εξαιρέσιμων και αργιών, όπως προβλέπεται για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους.

Να καταργηθεί κάθε αντεργατική διάταξη που προωθεί ελαστικές σχέσεις εργασίας, απλήρωτες υπερωρίες, εξαντλητικά ωράρια με την δικαιολογία των ολοένα και πιο συχνών «εκτάκτων» υπηρεσιακών αναγκών.

Να ενταχθεί το προσωπικό του ΠΣ στα Βαρέα, Επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Να καταργηθεί ο αντιλαϊκός νόμος 4662/2020. Να πάψει το ξεσπίτωμά μας μέσω των διατάξεων περί μεταθέσεων.

Να προχωρήσει η κυβέρνηση σε πλήρη αποστρατιωτικοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, σε αποχαρακτηρισμό του από σώμα ασφάλειας και μετατροπή του σε πολιτική – διοικητική υπηρεσία στη βάση της εξυπηρέτησης της κοινωνικής αποστολής του, με αρμοδιότητες την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, των διασώσεων και την πρόληψη και πυροπροστασία. Σε αυτά τα πλαίσια να κατοχυρωθεί και για τους πυροσβέστες το δικαίωμα στην απεργία όπως μπορούν να το ασκούν σήμερα οι συνάδελφοι διοικητικοί πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Να σταματήσουν να διώκονται οι πυροσβέστες που καταγγέλλουν και διαμαρτύρονται για προβλήματα και ελλείψεις στην υπηρεσία τους.

Άμεση εφαρμογή νομοθεσίας Υγιεινής και Ασφάλειας και ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΗ εφαρμογή της στα συμβάντα, ειδικά σχετικά με τον μέγιστο χρόνο εργασίας και τον ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης!

Να παλέψουμε ενάντια στη συμμετοχή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους – Για αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ. Καμία εμπλοκή της Υπηρεσίας σε «ασκήσεις» που εντάσσονται στα πολεμικά σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.

Το αγωνιστικό μας ραντεβού είναι την Παρασκευή στις 5 Σεπτεμβρίου, στις 6μμ, στο Λευκό Πύργο, στο πανό της Ενωτικής Αγωνιστικής Συνεργασίας Πυροσβεστών (ΕΑΚΠ).

Σεπτέμβρης 2025