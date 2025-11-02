Καλές εμφανίσεις των Ελλήνων αθλητών στην Κίνα

Με πέντε ελληνικές συμμετοχές ξεκίνησε το Grand Slam Ταεκβοντό που διεξάγεται στην Κίνα. Στα 81κ. ο Γιώργος Παπαδόπουλος νίκησε αρχικά τον Κινέζο Ζαοσούν με 2-1 και στη συνέχεια ηττήθηκε με 2-1 από τον Γκάσι (Κόσοβο).

Ο Χαράλαμπος Φλουσκούνης ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από τον ανεξάρτητο αθλητή Σλεπόβ με 2-0.

Διαβάστε επίσης

Στα -49κ. η Μελίνα Γεωργίου επικράτησε με 2-0 της Τσο από την Κορέα. Στους «16» ηττήθηκε με 2-0 από την Κινέζα Φου και ολοκλήρωσε την πορεία της στη διοργάνωση.

Στα +80κ. ο Σωτήρης Μιχόπουλος έχασε με 2-1, σε ένα συναρπαστικό ματς, από τον Κορεάτη Τσόι. Ο Βασίλης Θολιώτης, τέλος, στο εναρκτήριο παιχνίδι επικράτησε με ανατροπή του Κινέζου Ζενγκ. Στη συνέχεια, όμως δεν τα κατάφερε απέναντι στον Κορεάτη Παρκ και γνώρισε την ήττα με 2-0.