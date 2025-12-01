Κακουργηματική δίωξη σε 39χρονο οδηγό ταξί

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 39χρονο οδηγό ταξί που συνελήφθη για το θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα 35χρονο δικυκλιστή, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Εις βάρος του, η εισαγγελέας απήγγειλε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο.

Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 1ο τακτική ανακριτή Θεσσαλονίκης και μέχρι να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση, παραμένει υπό κράτηση.

Το δυστύχημα συνέβη, χθες τα ξημερώματα, επί των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή με Πατριάρχου Γρηγορίου στη Χαριλάου. Τις ακριβείς συνθήκες ανέλαβε να διερευνήσει η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ο 39χρονος κατηγορούμενος αυτοκινητιστής φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη.