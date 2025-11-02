Κακοποιημένα παιδιά: "Φύλαξη ή Φροντίδα;"

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κο Αγγελούδη Στέλιο, παρουσία του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης κου ΤΣΑΙΡΙΔΗ Θεόδωρου, με πρωτοβουλία της Γεν.Γραμματέως Γυναικών ΕΑΥΘ κα Μελετλίδου Βασιλική και με την πολύτιμη συμβολή της κας Μίνας Φιλιοπούλου δικηγόρο Παρ' Αρείω Πάγω, Πρόεδρο του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου και με κοινωνική δράση στην πόλη σε ό,τι αφορά ευάλωτες ομάδες,

με θέμα συζήτησης "Φύλαξη ή Φροντίδα;" των ανήλικων κακοποιημένων παιδιών τα οποία φυλάσσονται σε νοσοκομεία της πόλης κατόπιν άρσης της επιμέλειας των γονέων τους από την πολιτεία.

Ο Δήμαρχος ζήτησε εκτός άλλων θεμάτων να ενημερωθεί για τις συνθήκες στις οποίες φυλάσσονται από τους αστυνομικούς τα παιδιά και πρότινε ενέργειες τις οποίες πρόκειται να υλοποιήσει ο Πρόεδρος της Ένωσης με σκοπό αυτά τα παιδιά να φροντίζονται από επαγγελματίες υγείας σε δομές φιλοξενίας μέχρι να αποφανθεί η πολιτεία οριστικά και όχι να φυλάσσονται προσωρινά αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε συνθήκες κράτησης στα δωμάτια παιδιατρικών κλινικών χωρίς να είναι ασθενή, λόγω έλλειψης κατάλληλου χώρου και συνεπώς να επιστρέψουν οι αστυνομικοί στις θέσεις αστυνόμευσης.