Kακοκαιρία: Εκκενώθηκαν τρία σπίτια στον Άγιο Δημήτριο

Τρία σπίτια στον Άγιο Δημήτριο, δύο στην οδό Βαλτετσίου και ένα στην οδό Τεπελενίου, εκκενώθηκαν από τις Αρχές, ως επικίνδυνα λόγω της κακοκαιρίας, όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ΕΡΤnews Γιώργος Κοβός.

Σε ένα από αυτά, το οποίο είναι ουσιαστικά χτισμένο πάνω στο ρέμα της Πικροδάφνης, η αυλή έχει ήδη υποστεί καθίζηση λόγω της κακοκαιρίας και πλέον είναι εξαιρετικά επικίνδυνο καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να επιδεινωθεί τις επόμενες ώρες.

Διαβάστε επίσης

Οι κάτοικοι και στις τρεις περιπτώσεις δεν ήθελαν να εκκενώσουν τα σπίτια αλλά με τη συνδρομή της Αστυνομίας τελικά αποχώρησαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη δημοτική Αρχή Αγίου Δημητρίου, υπάρχουν δύο ακόμα περιπτώσεις κατοικιών, οι οποίες κρίνονται επικίνδυνες και οι Αρχές σκοπεύουν να προχωρήσουν στην εκκένωσή τους.