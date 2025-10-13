Καισαριανή: Καρέ καρέ ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών - ΒΙΝΤΕΟ

Σε βίντεο ντοκουμέντο, που παρουσιάζει το MEGA, έχει καταγραφεί σπείρα στην Καισαριανή που λήστεψε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών.

MEGA ντοκουμέντο

Με το πιστόλι να σημαδεύει στο στήθος τον ιδιοκτήτη του πρακτορείου, ο «άγουρος» ληστής και η παρέα του εισβάλλουν σε πρακτορείο τυχερών παιγνιδιών λίγα λεπτά πριν από τις 22.00 χθες το βράδυ στην Καισαριανή.

Ο πιστολέρο δίνει εντολές, οι δύο νεαροί περνούν πίσω από τον πάγκο και πλευρίζουν τον τρομοκρατημένο αλλά ψύχραιμο ιδιοκτήτη.

Με κοφτές κινήσεις ο αρχηγός δείχνει στον ιδιοκτήτη να τους παραδώσει όλα τα χρήματα. Οι δύο συνεργοί παίρνουν τις εισπράξεις, ακόμα και τα κέρματα, τα πετάνε στις τσάντες και μόλις ο πιστολέρο δώσει το σύνθημα, φεύγουν.

Φοράνε κουκούλες, όχι όμως γάντια, και αδιαφορούν αν τους καταγράφουν οι κάμερες. Μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα, το κόλπο της συμμορίας έχει ολοκληρωθεί.