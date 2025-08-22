Καιρός: Έως 40 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα -Πού θα βρέξει

Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με σποραδικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έντονες μέχρι το μεσημέρι, στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας - Διαποντίων νήσων - Παξών) και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου. Κατά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Τις βραδινές ώρες στα δυτικά κατά τόπους θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά όπου θα φθάσει τους 37 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 34 με 36 βαθμούς και στην υπόλοπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες αρχικά στα δυτικά και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές με πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά. Στη Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο βόρειο Ιόνιο (στην περιοχή Κέρκυρας – Διαποντίων νήσων- Παξών) και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους έντονες μέχρι το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά γενικά αίθριος, αλλά βαθμιαία θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν όμβροι κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα σταματήσουν από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και την Ήπειρο η μέγιστη θα είναι 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 38 με 39 και κατά τόπους στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο έως 40 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 στις Κυκλάδες έως 32 και στην Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές νότιοι έως 4 μποφόρ. Το βράδυ θα ενισχυθούν τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ