Καίρια ζητήματα τέθηκαν στη συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης Ν/Α με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής

Την Παρασκευή 28/11/2025, το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής πραγματοποίησε συνάντηση με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, Υποστράτηγο κ. Αθανάσιο ΚΑΜΠΡΑ.

Από πλευράς της Ένωσής μας παρόντες ήταν ο Πρόεδρος κ. Ηλίας ΒΡΕΝΤΑΣ, ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Χρήστος ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ, ο Οργανωτικός Γραμματέας κ. Ιωάννης Παναγιώτης ΤΥΠΑΛΔΟΣ και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνος θεμάτων εκπαίδευσης κ. Αντώνιος ΤΡΑΚΑΛΑΣ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τις Υπηρεσίες της Νοτιοανατολικής (Ν/Α) Αττικής και άπτονται της αρμοδιότητας του κ. Γενικού.

Ο κ. Γενικός άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή και πραγματικό ενδιαφέρον όλες τις τοποθετήσεις του Προεδρείου, γεγονός που ανέδειξε για ακόμη μία φορά την έμπρακτη διάθεσή του να στηρίξει τις Υπηρεσίες της περιοχής μας.

Πρωτίστως, τέθηκε το κομβικής σημασίας θέμα της ανάγκης άμεσης ενίσχυσης των Υπηρεσιών της Ν/Α Αττικής, οι οποίες εξακολουθούν να λειτουργούν με εξαιρετικά μειωμένη Οργανική Δύναμη, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η Παρούσα Δύναμη δεν ξεπερνά το 50% της Οργανικής. Επισημάναμε πως η κατάσταση αυτή οδηγεί σε σοβαρή επιβάρυνση των συναδέλφων μας, οι οποίοι καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

Ακολούθως, αναδείξαμε το ζήτημα της αποδέσμευσης ή έστω της μείωσης των διατιθέμενων Αστυνομικών των Υπηρεσιών της Ν/Α Αττικής σε μέτρα και ανάγκες άλλων Αστυνομικών Διευθύνσεων. Ιδιαίτερα τονίσαμε την επιπλέον ταλαιπωρία που υφίστανται οι συνάδελφοί μας που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ν/Α Αττικής, οι οποίοι συχνά καλούνται να εκτελέσουν υπηρεσίες και μέτρα τάξης στο κέντρο της Αθήνας. Η υποχρέωση μετακίνησης σε τόσο μεγάλες αποστάσεις, μακριά από την Υπηρεσία τους, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ήδη απαιτητικό υπηρεσιακό τους πρόγραμμα. Υπογραμμίσαμε ότι η ενίσχυση άλλων Διευθύνσεων εις βάρος της ήδη υποστελεχωμένης Ν/Α Αττικής δημιουργεί αδιέξοδες επιχειρησιακές και υπηρεσιακές συνθήκες, καθώς μειώνονται περαιτέρω οι διαθέσιμες δυνάμεις για τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής.

Ένα ακόμη κρίσιμο θέμα που αναπτύχθηκε ήταν αυτό της ενίσχυσης της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) με νέο στόλο μοτοσικλετών. Οι υπάρχουσες μοτοσικλέτες, χρονολογίας 2010, φέρουν εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα και παρουσιάζουν συχνές μηχανολογικές φθορές, γεγονός που όχι μόνο δυσχεραίνει το έργο των συναδέλφων αλλά και εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλειά τους. Τονίστηκε η ανάγκη άμεσης ανανέωσης του στόλου με σύγχρονα και αξιόπιστα οχήματα.

Ολοκληρώνοντας, εκφράσαμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον κ. Γενικό για την άμεση ανταπόκρισή του, για το ότι μας δέχθηκε, μας άκουσε προσεκτικά, για τη σταθερή στήριξή του και για το γεγονός ότι βρίσκεται έμπρακτα δίπλα στους Αστυνομικούς της Νοτιοανατολικής Αττικής.

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει με συνέπεια και επιμονή να καταδεικνύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Αστυνομικοί της Νοτιοανατολικής Αττικής και να διεκδικεί λύσεις που θα διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ποιοτική αστυνόμευση.