Καβγάς κρατουμένων - Στο νοσοκομείο 25χρονος

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στις φυλακές Αλικαρνασσού, στο Ηράκλειο, αργά τη νύχτα, όταν ένας κρατούμενος επιτέθηκε σε συγκρατούμενό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, στο κελί βρίσκονταν τρία άτομα (όλοι αλλοδαπόι, αραβικής καταγωγής) όταν αργά το βράδυ ένας από τους τρεις επιτέθηκε στον άλλον και τον χτύπησε βαριά αφού ο τραυματίας, ηλικίας 25 χρονών, φέρει πολλαπλά τραύματα ενώ έχουν σπάσει η μύτη και τα χέρια του.

Κατά δήλωσή του ο τρίτος που έμενε στο κελί δεν παρενέβη στο περιστατικό το οποίο είχε τέτοια ένταση που χρειάστηκε η επέμβαση της εξωτερικής φρουράς προκειμένου να σταματήσει το επεισόδιο και να μπορέσουν οι φρουροί να μεταφέρουν τον τραυματία στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Πλέον οι δύο πρώην συγκρατούμενοι που έμειναν στη φυλακή βρίσκονται απομονωμένοι ενώ σήμερα θα ξεκινήσει και έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό.