Κ. Πιερρακάκης: Η εκλογή στο Eurogroup ανήκει στην Ελλάδα που άντεξε, πίστεψε και προχώρησε

«Επέστρεψα μόλις από τις Βρυξέλλες με μια μεγάλη τιμή. Μια τιμή που δεν ανήκει σε ένα πρόσωπο, δεν ανήκει σε μια Κυβέρνηση μόνο. Ανήκει στην Ελλάδα, στους πολίτες της που το αξίζουν γιατί άντεξαν, πίστεψαν και προχώρησαν μπροστά ακόμα και όταν οι συνθήκες ήταν δυσμενείς, ακόμα και όταν οι προβλέψεις δεν ήταν αισιόδοξες» είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης από το βήμα της Ολομέλειας επιστρέφοντας από την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup

Καταχειροκροτούμενος από τους βουλευτές, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι η εκλογή του «είναι πρωτίστως μια νίκη της πατρίδας που γνώρισε δυσκολίες και πρωτόγνωρες κρίσεις. Η ίδια η παραμονή της χώρας στην ευρωζώνη είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση μέσα από περίεργα πειράματα που δοκίμασαν τις αντοχές της οικονομίας και της κοινωνίας. Η Ελλάδα όμως δεν λύγισε, προχώρησε με αποφασιστικότητα, με μεταρρυθμίσεις που άφησαν πίσω παθογένειες δεκαετιών και με μια κοινωνία που επέδειξε αξιοσημείωτες αντοχές» και υπογράμμισε πως «σήμερα, η Ελλάδα, ξανακερδίζει την εμπιστοσύνη της Ευρώπης και αυτή η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομούμε το μέλλον μας»

Μιλώντας σε προσωπικό τόνο, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «χθες, οι στιγμές της ψηφοφορίας ήταν φορτισμένες αισθανόμουν ότι υπάρχουν πολλές εικόνες που προσωπικά με συνόδευαν, εικόνες ανθρώπων που στα χρόνια της κρίσης γονάτισαν, ανθρώπους που σηκώθηκαν όρθιοι, Ελλήνων που χρειάστηκαν να φύγουν από την χώρα, ενός Πρωθυπουργού που τα τελευταία 6 1/2 χρόνια έκανε την διαφορά για την χώρα μας, των προκατόχων μου στην θέση του Κωστή Χατζηδάκη, του Χρήστου Σταϊκούρα, του οικονομικού επιτελείου (του Νίκου, του Θάνου, του Γιώργου) και ταυτοχρόνως και οι εικόνες πολλών ανθρώπων που χρειάσθηκε να διαπραγματευτούν για ώρες και μέσα στην βαθιά νύχτα μέσα σε αυτό το κτήριο σε πολύ δύσκολες στιγμές που δοκιμάστηκε η χώρα μας. Ειδικά αναφέρομαι σε εκείνους που δεν δίστασαν να μην μετρήσουν πολιτικό κόστος για να κρατήσουν την χώρα όρθια. Ήταν οι ίδιοι που το βράδυ με πήραν τηλέφωνο. 'Ακουγα την χαρά τους και την φωνή τους να σπάει. Γιατί ακριβώς καταλάβαιναν ότι αυτό που συνέβη χθες ήταν δικό τους επίσης. Και αυτοί δεν ήταν από ένα ακόμα και μια μόνο παράταξη. Και θέλω αυτό να το αναγνωρίσω από βήματος»

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι στις συναντήσεις και στις συνομιλίες που είχε με τους υπουργούς της ευρωζώνης «αντιλήφθηκα ότι η πρόοδός μας είναι σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή οικονομική μας διακυβέρνησης. Η αξιοπιστία μας δεν αποτελεί ζητούμενο, αλλά κεκτημένο που χτίστηκε με δουλειά, με επιμονή, υπευθυνότητα. Η Ελλάδα επηρεάζει και συνδιαμορφώνει την ευρωπαϊκή συζήτηση, συνεισφέρει σε λύσεις - που μέχρι πριν λίγα χρόνια κάτι τέτοιο φαινόταν αδιανόητο. Μια εμπιστοσύνη που δεν χτίστηκε από τη μια στιγμή στην άλλη, την κατακτήσαμε όλοι μαζί».

Για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ο υπουργός είπε ότι «βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Αντιμετωπίζουμε διαδοχικές προκλήσεις, γεωπολιτικές εντάσεις, ενεργειακές αβεβαιότητες, την ψηφιακή μετάβαση, την ανάγκη μιας νέας ενεργειακής πολιτικής, αλλά και την ανάγκη να διαφυλάξουμε την κοινωνική συνοχή σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία.» Σε αυτό το περιβάλλον είπε ο κ. Πιερρακάκης «η Ευρώπη δεν μπορεί να πορεύεται με δισταγμούς, χρειάζεται πυξίδα και έχουμε και εμείς την ευθύνη να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση της Ευρώπης που προστεύει τους πολίτες της, επενδύει στο μέλον και την καινοτομία, στην ανθεκτικότητα των οικονομιών, που δεν είναι απλώς μια Ένωση Κανόνων, αλλά μια Κοινότητα αξιών, ευκαιριών αλληλεγγύης. Και έχουμε να προσφέρουμε την εμπειρία μιας χώρας που πέρασε από πολλά, από την κρίση στην σταθερότητα και έχουμε τη φωνή ενός Κράτους - μέλους που γνωρίζει από πρώτο χέρι την σημασία και της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής και την αυτοπεποίθηση του να συμβάλλει στην ανάπτυξη του κάθε πολίτη αυτής της χώρας».

Ο υπουργός μιλώντας για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026 είπε «είναι η απόδειξη ότι η χώρα μπορεί να μετατρέπει την εμπιστοσύνη σε αναπτυξιακή στρατηγική, σε κοινωνική προστασία , σε σταθερά δημόσια οικονομικά, είναι εργαλείο με το οποίο διασφαλίζουμε ότι η πορεία υπευθυνότητας συνεχίζεται, οι στόχοι τηρούνται και ότι η Ελλάδα αξιοποιεί στο έπακρο τον ρόλο και τις δυνατότητές της στην Ευρώπη» Ο Προϋπολογισμός αυτός, πρόσθεσε, δεν αφορά μόνο το 2026, αλλά το που θέλουμε να βρίσκεται η χώρα μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας και με ποια χαρακτηριστικά θέλουμε να εισέλθει στην επόμενη».

Ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι για πολλά χρόνια συζητούσαμε σε αυτή την χώρα για Προϋπολογισμούς με όρους Αμυντικού περιορισμού, φόβου, διαχείρισης κρίσης, αλλά σήμερα μιλάμε από μια μεγαλύτερη θέση ισχύος, με αξιοπιστία, αυτοπεποίθηση και αυτό δεν είναι αυτονόητο, αλλά αποτέλεσμα επιλογών, συνέπειας, μιας συλλογικής προσπάθειας που δεν πρέπει να υποτιμάται. Από μια οικονομία υψηλού ρίσκου μετασχηματιζόμαστε σε μια οικονομία με προβλεψιμότητα με αναπτυξιακή δυναμική και ανθεκτικότητα».

Ο υπουργός αναφερόμενος στα μακροοικονομικά μεγέθη είπε ότι αυτά «μιλάνε από μόνα τους, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώνεται σε 3,7% το 2025 και 2,8% το 2026. Το συνολικό αποτέλεσμα της γενικής Κυβέρνησης θα ανέλθει σε 0,6% το 2025 και σε - 0,2% το 2026 . Η ανάπτυξη διαμορφώνεται στο 2,2% το 2025 και στο 2,4% το 2026, όταν η ευρωζώνη θα κινείται καπου μεταξύ 1,2% και 1,3%. Οι επενδύσεις αυξάνονται και έχουμε τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης στην Ευρώπη με 10,2% ρυθμούς αύξησης για το 2026, είναι τετραπλάσιοι του ευρωπαϊκού μέσου όρου». Για τις επενδύσεις ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε πως πράγματι «πρέπει να καλύψουμε ένα χάσμα που υπάρχει σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο» και θα φτάσουμε το 2026 στο 17%, αλλά θα πρέπει να συγκλίνουμε με τον ευρωπαϊκό που είναι περίπου στο 21%, άρα έχουμε εδώ μια διαδρομή μπροστά μας για να την καλύψουμε».

Για την ανεργία, ο υπουργός είπε ότι «υποχωρεί στο 8,6% στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται στο 2,6% το 2025 και στο 2,2% το 2026 με στόχο την περαιτέρω ανακούφιση των νοικοκυριών» και σημείωσε ότι αυτά τα στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους και αποτυπώνουν μια αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Ο υπουργός, τόνισε ότι «δεν στηριζόμαστε πλέον αποκλειστικά στην κατανάλωση και τον δανεισμό, αλλά στις επενδύσεις, στην εξωστρέφεια, την μεταποίηση, στην τεχνολογία, στην ενέργεια στις υπηρεσίες της υψηλής προστιθέμενης αξίας». Στον πυρήνα του μετασχηματισμού του παραγωγικού μοντέλου είπε ο κ. Πιερρακάκης «βρίσκεται και η πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ με έμφαση στο δημογραφικό και τη μεσαία τάξη, που ήταν η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση από την μεταπολίτευση και ψηφίσθηκε από την Βουλή».

Ο κ. Πιερρακάκης, αναλύοντας το πακέτο των μέτρων που θα ξεκινήσουν να τα βλέπουν ως οφέλη οι πολίτες από την 1.1.2026 είπε ότι εντάσσονται σε μόνιμα μέτρα μιας συνεκτικής στρατηγικής για ανάπτυξη, δημοσιονομική σταθερότητα, κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο υπουργός, έδωσε έμφαση στην πλήρη ψηφιοποίηση του Κράτους και της φορολογικής διοίκησης που έδωσαν πόρους και επιστρέφονται στην κοινωνία. Το 2026 είπε η Ελλάδα «βρίσκεται μπροστά στο ισχυρότερο επενδυτικό κύμα για την ίδια, των τελευταίων δεκαετιών. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ύψους 16,7 δισ. ευρώ λειτουργεί ως αναπτυξιακή ραχοκοκαλιά χρηματοδοτώντας υποδομές Μεταφορών, Ψηφιακά δίκτυα, έργα Ανθεκτικότητας , Υγείας, Εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα το ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφέρον αποκτά και αυτό διαρθρωτικό χαρακτήρα , δεν αφορά μεμονωμένες κινήσεις, αλλά μια συνεχή τάση εγκατάστασης και επέκτασης παραγωγικής δραστηριότητας, με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και τις συνεχείς αναβαθμίσεις να πιστοποιούν ότι η Ελλάδα πλέον αντιμετωπίζεται ως αξιόπιστος προορισμός κεφαλαίων σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας».

Ο κ. Πιερρακάκης έδωσε έμφαση στην αποκλιμάκωση του δημόσιου Χρέους για το 2026 λέγοντας ότι ο πυρήνας της έχει και ένα πολιτικό μήνυμα: Δεν περνάμε τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά».

Ο υπουργός κατέληξε λέγοντας «Ξέρουμε ότι δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Η καθημερινότητα πολλών πολιτών εξακολουθεί να έχει δυσκολίες που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να κερδηθούν και πολίτες που πρέπει να στηριχθούν. Ταυτόχρονα, όμως, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την σταθερότητα, την σύνεση και την υπερπροσπάθεια για ανάπτυξη. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε διαρκώς το εισόδημα, τις ευκαιρίες και την προοπτική των συμπολιτών μας. Ο Προϋπολογισμός του 2026 δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Είναι το θεμέλιο της επόμενης φάσης. Μιας φάσης όπου η Ελλάδα δεν θα συγκρίνεται με το παρελθόν της, αλλά με τα κράτη που οδηγούν την ανάπτυξη, την πρόοδο και το ευρωπαϊκό μέλλον. Το όραμα που υπηρετεί αυτός ο προϋπολογισμός είναι σαφές: Μια χώρα με ισχυρή παραγωγική βάση, υψηλή απασχόληση, χαμηλό χρέος, σταθερούς θεσμούς και κοινωνική συνοχή. Μια χώρα που δεν φοβάται τις κρίσεις, γιατί έχει χτίσει ανθεκτικότητα. Μια χώρα που δεν επιστρέφει ποτέ ξανά στα λάθη του παρελθόντος.Αυτός είναι ο δρόμος που χαράσσουμε. Και αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε με συνέπεια, ευθύνη και όραμα"