Joker: Folie à Deux - Η Lady Gaga θα σας πάρει τα μυαλά ως Harley Quinn λέει γνωστή παραγωγός

Το Joker: Folie à Deux αναμένεται να παίξει στους κινηματογράφους αυτόν τον Οκτώβριο και να ακολουθήσει το δρόμο της επιτυχίας που χάραξε το πρώτο Joker του Todd Phillips με τον Joaquin Phoenix. Πλάι του, θα βρίσκεται και η πασίγνωστη καλλιτέχνιδα, Lady Gaga, στο ρόλο της Harley Quinn.

Εκείνη είχε δηλώσει παλιότερα, ότι το Joker 2 θα συνεχίσει την ιστορία της πρώτης ταινίας, ενώ παράλληλα θα εμπλουτιστεί με περισσότερη μουσική, χορό. Τώρα, η casting director και γνωστή παραγωγός του Χόλιγουντ, Francine Maisler, έδωσε μια νέα συνέντευξη στο Deadline και μίλησε μεταξύ άλλων και για το sequel.

Διαβάστε επίσης

Οι δηλώσεις της στράφηκαν και στην Lady Gaga, η οποία λέει ότι είναι εκπληκτική στο ρόλο της και σίγουρα θα σας πάρει τα μυαλά όταν την δείτε. Διαβάστε όλα όσα δήλωσε η Francine Maisler παρακάτω.

"Είναι τόσο καλή ρε παιδιά… Θα σας πάρει τα μυαλά. Δεν πρότεινα εγώ την Lady Gaga για αυτό το ρόλο. Δεν ήταν δική μου ιδέα. Ήταν του Todd Phillips. Αλλά θα σας πω ότι είναι πραγματικά εκπληκτική και πολύ καλή. Την είδα και έμεινα έκπληκτη. Ω ρε φίλε, είναι καλή. Ο Joaquin θα σας πάρει σίγουρα τα μυαλά και πάλι, αλλά το ότι θα μπορούσε να συμβαδίσει μαζί του (η Lady Gaga) και να είναι αληθινή δείχνει ότι είναι καλή. Δεν εμφανίζεται απλώς στην οθόνη επειδή ο ρόλος είναι καλός, αλλά και η υποκριτική της."

Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ξανά ο Todd Phillips, ο οποίος είχε αναλάβει και την πρώτη ταινία. Στο cast θα βρίσκονται και οι Zazie Beetz (Atlanta, Deadpool 2), Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin, Mr. Mercedes), Catherine Keener (The Adam Project, Get Out), Harry Lawtey (The Pale Blue Eye, Industry) και Jacob Lofland (Justified, Maze Runner: The Death Cure).

Το Joker: Folie à Deux θα παίξει στους κινηματογράφους στις 4 Οκτωβρίου.

Πηγή: unboxholics.com