Jennifer Lawrence: Έτοιμη να επιστρέψει στους “Αγώνες Πείνας”

Η Jennifer Lawrence “καίγεται” να ανάψει ξανά τις φλόγες και να υποδυθεί την εμβληματική Katniss Everdeen στο franchise ταινιών “Αγώνες Πείνας.”

Προωθώντας τη νέα ταινία της, την κωμωδία No Hard Feelings, η 32χρονη σταρ είπε στο Variety ότι θα ήταν “απόλυτα” ανοιχτή να επαναλάβει τον αγαπημένο ρόλο της.

“Ω, Θεέ μου – εντελώς!” απάντησε όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε ποτέ να ξαναπιάσει το τόξο και το βέλος του χαρακτήρα της. “Αν η Katniss μπορούσε ποτέ να επιστρέψει στη ζωή μου, 100%”, πρόσθεσε.

Jennifer Lawrence reveals she is open to reprise her role as Katniss Everdeen in a future ‘Hunger Games’ movie. pic.twitter.com/h8ZsUXgUoT

— Pop Base (@PopBase) June 9, 2023