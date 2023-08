Ηττήθηκε στον τελικό της Ουάσινγκτον η Σάκκαρη- Η συγκίνηση και τα δάκρυα της τενίστριας - ΒΙΝΤΕΟ

Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να κάμψει την αντίσταση της Κόκο Γκοφ και ηττήθηκε στον τελικό του Ουάσινγκτον Open. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε με 2-0 σετ (2-6, 3-6) από την ανώτερη στον χθεσινό τελικό αντίπαλό της.

Η Σάκκαρη δεν κατάφερε να πιάσει τα υψηλά στάνταρ απόδοσης που είχε στα προηγούμενα παιχνίδια. Ξεκίνησε στο πρώτο σετ νωθρά και η 19χρονη Αμερικανίδα προηγήθηκε με 3-0, κάνοντας break. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μείωσε σε 3-2 με δικό της break, αλλά η συνέχεια είχε πρωταγωνίστρια της Γκοφ που πήρε το σετ με 6-2.

Στο δεύτερο σετ η Σάκκαρη ξεκίνησε ιδανικά με break και προηγήθηκε με 2-0, αλλά ισοφαρίστηκε από την Αμερικανίδα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια με νέο break προηγήθηκε 3-2, αλλά στην συνέχεια δεν μπόρεσε να γίνει απειλητική και ηττήθηκε εντέλει με 6-3.

Η Μαρία Σάκκαρη λίγο μετά την ήττα της στον τελικό του Ουάσινγκτον Open ήταν εμφανώς συγκινημένη. Η Κόκο Γκοφ ήταν καλύτερη και κέρδισε δίκαια, αλλά η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έκανε κατέβαλε τεράστια προσπάθεια και της αξίζουν αναμφίβολα πολλά συγχαρητήρια.

Στις δηλώσεις της μετά το τέλος του αγώνα δάκρυσε και εμφανώς συγκινημένη δήλωσε:"Πριν από ένα μήνα δεν θα περίμενα να είμαι εδώ. Ευχαριστώ τον Τομ Χιλ που ήταν εδώ μαζί μου, είσαι ο πυρήνας της ομάδας μου, σας ευχαριστώ όλους στο σπίτι. Θα σας δω την επόμενη σεζόν".Μίλησε επίσης με τα καλύτερα λόγια για την 19χρονη Αμερικανίδα. "Σας ευχαριστώ όλους, συγχαρητήρια στην Κόκο".

Maria Sakkari was crying during her speech after her loss to Coco Gauff:

“It’s pretty disappointing but at the same time, a month ago, we didn’t think we’d be here. So thank you. Thanks to Tom & my sister for being here. You’re the core of my team.”

We love you Maria. ❤️ pic.twitter.com/X8Bbw8thvZ

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 6, 2023