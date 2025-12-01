Ιταλία: Κινηματογραφική ληστεία – Έκλεισαν δρόμο με φλεγόμενα αυτοκίνητα και πήραν 2 εκατομμύρια ευρώ

Με μια μέθοδο που θύμισε χολιγουντιανή παραγωγή, μια συμμορία κακοποιών πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ένοπλη ληστεία σε όχημα μεταφοράς χρημάτων στην Αυτοκινητόδρομο Α2, στην περιοχή του Ρέτζιο Καλάμπρια της Ιταλίας.

Η επίθεση εκδηλώθηκε περίπου στις 6:30 π.μ. (τοπική), στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μεταξύ των εξόδων Σκίλλα (Scilla) και Μπανάρα (Bagnara), με κατεύθυνση προς Βορρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες είχαν οργανώσει μια παγίδα για να ακινητοποιήσουν το θωρακισμένο όχημα που μετέφερε μεγάλο ποσό μετρητών.

Τοποθέτησαν αρκετά αυτοκίνητα διαγώνια στο οδόστρωμα και τα πυρπόλησαν αμέσως, δημιουργώντας ένα φλεγόμενο οδόφραγμα. Ταυτόχρονα, έστρωσαν καρφιά στον άσφαλτο, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε απόπειρα διαφυγής ή παράκαμψης από τη χρηματαποστολή.

Δύο εκατομμύρια Ευρώ η λεία

Οι κακοποιοί κατάφεραν να σταματήσουν το όχημα και να αρπάξουν τη λεία τους, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Η πυρκαγιά των οχημάτων και η αστυνομική επιχείρηση που ακολούθησε προκάλεσαν σοβαρές επιπτώσεις στην κυκλοφορία. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία ασφάλισε την περιοχή μαζί με περιπολικά της αστυνομίας.

Λόγω του μπλοκαρίσματος του αυτοκινητόδρομου, τα ελαφρά οχήματα αναγκάστηκαν να βγουν στον κόμβο της Σκίλλα και να επιστρέψουν στην Α2 από την έξοδο της Μπανάρα, ενώ τα βαρέα οχήματα κρατήθηκαν προσωρινά στον κόμβο του Κάμπο Καλάμπρο.