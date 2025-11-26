Ιταλία: H Κιάρα Φεράνι κινδυνεύει με φυλάκιση

Η εισαγγελία του Μιλάνου ζήτησε σήμερα να επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός έτους και οκτώ μηνών σε βάρος της διάσημης ινφλουένσερ Κιάρα Φεράνι, η οποία δικάζεται κατηγορούμενη για απάτη κατά την προώθηση γλυκών για φιλανθρωπικούς σκοπούς, σύμφωνα με τον δικηγόρο της.



Η Κιάρα Φεράνι είναι η δημοφιλέστερη ινφλουένσερ της Ιταλίας με 28 εκατομμύρια ακολούθους.



Δικάζεται από τον Σεπτέμβριο για διακεκριμένη απάτη, αφού διαφήμισε ένα κέικ παντόρο, ένα χριστουγεννιάτικο γλυκό που μοιάζει με το πανετόνε, και πασχαλινά αυγά, υποστηρίζοντας πως με την αγορά τους θα συγκεντρώνονταν χρήματα για φιλανθρωπικά έργα ή κοινωνικούς σκοπούς.



Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας σήμερα, κεκλεισμένων των θυρών, στο δικαστήριο του Μιλάνου, η 38χρονη Φεράνι δήλωσε πως αρνείται τις κατηγορίες και πως ενήργησε «καλή τη πίστει», δήλωσε ο δικηγόρος της Τζουζέπε Γιανακόνε.

