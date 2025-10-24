Ιστορική συνεδρίαση του ΔΣ για βράβευση του Δημάρχου Χάλκης και στήριξη της οικογένειας του Γιώργου Λυγγερίδη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μετά από ομόφωνη απόφασή του, συνεδρίασε χθες, 23 Οκτωβρίου 2025, στο Δημοτικό Μέγαρο Χάλκης, προκειμένου να τιμήσει τον εν ενεργεία συνάδελφό μας, Μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Δωδεκανήσου και Δήμαρχο Χάλκης κ. Ευάγγελο ΦΡΑΓΚΑΚΗ.

Σε μια ιστορική, συμβολική συνεδρίαση και σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας, αναδείχθηκε, ειδικότερα, η εξαιρετική του δραστηριότητα και προσφορά στην ακριτική μας νήσο, ενώ από τον Πρόεδρο κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟ του επιδόθηκε η πλακέτα με το έμβλημα της Ομοσπονδία μας και την επισήμανση ότι τιμά πολλαπλώς τον όρκο του, με συνέπεια, ήθος, ανιδιοτελή προσφορά και όραμα για μια βιώσιμη, οικολογική Χάλκη.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας τόνισε ότι είναι τιμή μας που βραβεύσαμε τον εξαίρετο συνάδελφο και δήμαρχο Χάλκης κ. Ευάγγελο ΦΡΑΓΚΑΚΗ για το πολυσήμαντο έργο και την προσφορά του στην τοπική κοινωνία, αλλά και γενικότερα στη χώρα μας.

Ο συνάδελφός μας, ως πρότυπο δημάρχου, που αγωνίζεται για να αναπτυχθεί παντού ο στόχος της βιώσιμης, οικολογικής ανάπτυξης, αποδεικνύει ότι ο αστυνομικός, δεν είναι μόνο θεματοφύλακας της ασφάλειας, αλλά και ενεργός πολίτης, δημιουργός, άνθρωπος με όραμα και προσφορά. Με το παράδειγμά του, τιμά το Σώμα και μας εμπνέει όλους.

Μάλιστα, με τη διπλή του ιδιότητα, απαντά σε όλους εκείνους που «δεν βλέπουν με καλό μάτι» όσους αστυνομικούς εκπροσωπούν τους συμπολίτες μας, ως αιρετοί εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης. Εμείς πιστεύουμε ότι ο ρόλος αυτός, είναι πλέον θεσμός, αποτελεί κατάκτηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος, είναι κατοχυρωμένο συνταγματικό δικαίωμα και κανείς δεν μπορεί να το καταργήσει. Τον συγχαίρουμε λοιπόν θερμά και του ευχόμαστε να συνεχίσει με την ίδια αφοσίωση και επιτυχία.

Με αφορμή τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στη Χάλκη, τόνισε, επίσης, την ιδιαίτερη σημασία του γεγονότος. Ως συνδικαλιστικό κίνημα των αστυνομικών, δρούμε μέσα στην κοινωνία και σε όλη τη χώρα, ηπειρωτική και νησιωτική. Από τον Έβρο μέχρι τη Γαύδο και από το Καστελόριζο μέχρι τα Διαπόντια νησιά. Ακούμε την κοινωνία και προσπαθούμε να απαντάμε στις αγωνίες της, αγωνιζόμενοι κι εμείς για μια σύγχρονη Ελληνική Αστυνομία, ικανή να αντεπεξέρχεται σε όλες τις αποστολές που της αναθέτει η ελληνική πολιτεία.

Ο κ. Δήμαρχος, μη κρύβοντας τη συγκίνησή του, αναφέρθηκε στην υπηρεσιακή του διαδρομή έως τη μεγάλη απόφαση να υπηρετήσει την κοινωνία και από τη θέση του αιρετού εκπροσώπου της αυτοδιοίκησης, και ευχαρίστησε θερμά την Ομοσπονδία για την τιμητική του βράβευση.

Ιδιαίτερη αναφορά στο πρόσωπο και στην ιστορία του κ. Δημάρχου έγινε, εν συνεχεία, και από τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Δωδεκανήσου κ. Μανώλη ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ, ο οποίος τόνισε ότι ο κ. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ έχει ήδη διακριθεί και από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ως ο καλύτερος Δήμαρχος της τετραετίας 2019-2023 μεταξύ 332 Δημάρχων, καθιστώντας το μικρό νησί της Χάλκης πρότυπο τοπικής αυτοδιοίκησης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Επίσης, στάθηκε ιδιαίτερα στην αμοιβαία συνεργασία και αλληλοβοήθεια μεταξύ της Ένωσης και της Δημοτικής Αρχής, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αφενός για την ομόφωνη και ιστορική του απόφαση να συνεδριάσει στη Χάλκη, αφετέρου δε για το γεγονός ότι στο ακριτικό νησί, παρά τις αυτονόητες δυσκολίες, προσήλθαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας και τα 27 μέλη του.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι στο πλαίσιο της συνεδρίασης και ενόψει της επικείμενης δίκης της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για τη δολοφονία του Γιώργου ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ, έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Ομοσπονδίας κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ, αποφασίστηκε ομόφωνα να παρασχεθεί από την Ομοσπονδία μας, στην οικογένειά του, η απαιτούμενη στήριξη -οικονομική και νομική- αλλά και να ασκηθεί παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας. Η εκδίκαση της πολύκροτης αυτής υπόθεσης θα γίνει στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά, όπου από το αρμόδιο Δικαστικό συμβούλιο, έχουν παραπεμφθεί για κακουργηματικές πράξεις 142 κατηγορούμενοι.

Η Ομοσπονδία όχι μόνο θεωρεί τη δίκη ορόσημο στον αγώνα της για την απονομή δικαιοσύνης, καθόσον το τραγικό αυτό συμβάν έχει συγκλονίσει την αστυνομική οικογένεια και την κοινωνία, αλλά δηλώνει ταυτόχρονα προς πάσα κατεύθυνση ότι ο πόλεμος για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας και την αποτροπή των κινδύνων που απειλούν διαρκώς τους συναδέλφους μας, δεν έχει τελειώσει.