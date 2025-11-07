"Ιστορική" συμφωνία για αυξήσεις στους μισθούς των αστυνομικών στο Άρκανσο

Η πόλη Λιτλ Ροκ, πρωτεύουσα της πολιτείας Άρκανσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενέκρινε την επέκταση της σύμβασης με την τοπική ένωση αστυνομικών έως το τέλος του 2027, προσφέροντας σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς των μελών της αστυνομικής δύναμης.

Σύμφωνα με τη νέα συμφωνία, οι αστυνομικοί θα λαμβάνουν ετήσιες αυξήσεις 5% για τα έτη 2025, 2026 και 2027.

Παράλληλα, ο βασικός μισθός για έναν νέο αστυνομικό περιπολίας αυξάνεται σε περίπου 61.000 δολάρια τον χρόνο, καθιστώντας το αστυνομικό τμήμα του Λιτλ Ροκ το πιο καλοπληρωμένο στην πολιτεία.

Ο δήμαρχος της πόλης, Φρανκ Σκοτ Τζούνιορ (Frank Scott Jr.), δήλωσε ότι η συμφωνία είναι «ιστορική» και ότι αποτελεί αναγνώριση της προσφοράς των αστυνομικών που εργάζονται καθημερινά για την ασφάλεια των πολιτών.

Η απόφαση στοχεύει, επίσης, στη διατήρηση προσωπικού και στην προσέλκυση νέων υποψηφίων σε μια περίοδο που πολλές πόλεις των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ελλείψεις αστυνομικών.

Η νέα σύμβαση τέθηκε ήδη σε ισχύ και αναμένεται να συμβάλει στη σταθερότητα και ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης του Λιτλ Ροκ.