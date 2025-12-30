Ιστορική Απόφαση για την αγορά παιδικού σταθμού από την Ένωση Αστυνομικών Αθήνας

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Αθήνας:

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, στην αίθουσα «Αρχιφύλακα Λυγγερίδη Γεωργίου» της Δ.Α.Ε.Α. Οι συνάδελφοι-μέλη συμμετείχαν τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως, εγκρίνοντας με τεράστια πλειοψηφία τον Οικονομικό και τον Διοικητικό απολογισμό.

Εκτός των καθιερωμένων ψηφοφοριών, η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε και τρίτη ψηφοφορία, η οποία τέθηκε προς ψήφιση ύστερα από ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση – πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ψηφοφορία αφορούσε την έγκριση της αναπροσαρμογής της συνδρομής με σκοπό την αγορά και λειτουργία παιδικού σταθμού για τα παιδιά των μελών της Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης επικύρωσε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου με συντριπτική πλειοψηφία, εξουσιοδοτώντας το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αγορά του οικήματος του παιδικού σταθμού.

Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, με έντονο κοινωνικό πρόσημο, η οποία, με την υλοποίησή της, θα αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα για τα επόμενα χρόνια.

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός δίπλα στα μέλη της, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους στην απαιτητική καθημερινότητα της πρωτεύουσας. Από την πλευρά μας, ως Προεδρείο, καλούμε όλα τα μέλη να συμμετέχουν ενεργά, δίνοντάς μας τη δύναμη να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νο