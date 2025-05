Ιστιοφόρο του μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν, 2 νεκροί και 19 τραυματίες - BINTEO

Εκπαιδευτικό ιστιοφόρο σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού προσέκρουσε πάνω στη γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη χθες βράδυ (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 19 άνθρωποι να τραυματιστούν, εκ των οποίων 2 σοβαρά, και να καταστραφεί το πάνω μέρος των ιστίων του, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι περαστικοί που έκαναν βόλτα τις όχθες του Ιστ Ρίβερ είδαν έκπληκτοι το σκάφος Cuauhtémoc -το όνομα του τελευταίου αυτοκράτορα των Αζτέκων- να πλέει φωταγωγημένο με ανοικτά πανιά προς τη γέφυρα. Τα ιστία του όμως, που φθάνουν τα 45 μέτρα σε ύψος, δεν του επέτρεψαν να περάσει με ασφάλεια κάτω από τη γέφυρα, με αποτέλεσμα να προσκρούουν στη γέφυρα.

«Νωρίτερα σήμερα το βράδυ, το ψηλό πλοίο Cuauhtémoc του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού έχασε την ισχύ του και προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι από τους 277 επιβαίνοντες, 19 τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση, ενώ «δύο άλλοι δυστυχώς υπέκυψαν στα τραύματά τους».

Το σκάφος έχασε την ισχύ του ενώ ο καπετάνιος έκανε ελιγμούς, με αποτέλεσμα το ιστιοφόρο να κινηθεί προς τη γέφυρα, στην πλευρά του Μπρούκλιν, δήλωσε ο Γουίλσον Αραμπολς, επικεφαλής ειδικών επιχειρήσεων στην αστυνομία της Νέας Υόρκης, σε συνέντευξη Τύπου.

Κανένας από τους επιβαίνοντες «δεν έπεσε στο νερό, το οποίο σημαίνει ότι δεν ήταν απαραίτητο να διεξαχθούν επιχειρήσεις διάσωσης», ανέφερε νωρίτερα το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού σε ανακοίνωση.

Η γέφυρα του Μπρούκλιν -δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε το 1883- συνδέει τις περιοχές του Μπρούκλιν και του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη. Λόγω του δυστυχήματος, οι αρχές απέκλεισαν τη γέφυρα για περίπου 40 λεπτά, πριν την δώσουν και πάλι στην κυκλοφορία. Δεν προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στη γέφυρα, δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας μεταφορών στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπάουμ, σε ανάρτησή της στο Χ, εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο πρεσβευτής της χώρας στις ΗΠΑ καθώς και άλλοι αξιωματούχοι συνδράμουν τους ναυτικούς δόκιμους και είναι σε επικοινωνία με τις τοπικές αρχές.

