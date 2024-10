Ισραήλ: Γιoς γνωστού νευρολόγου ο νεκρός Έλληνας από την επίθεση στο Τελ Αβίβ

Νέα στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού Έλληνα, θύματος της τρομοκρατικής επίθεσης που σημειώθηκε χθες στην συνοικία Γιάφα του Τελ Αβίβ.

Πρόκειται για τον Ίωνα Καρούση, γιο του γνωστού νευρολόγου Δημήτρη Καρούση, που εργάζεται στο νοσοκομείο Χαντασα.

Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης καθώς είχε πάει για ψώνια στην περιοχή.

Ο Δημήτρης Καρούσης, πήγε στο Ισραήλ το 1988 με την γυναίκα του Ράνια που είναι επίσης γιατρός και επιστήμονας. Αυτό που τον παρακίνησε να πάει στο Ισραήλ είναι η επιστημονική έρευνα.

Το ΥΠΕΞ εκφράζει την απερίφραστη καταδίκη του στην τρομοκρατική επίθεση και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος.

Καταδικάζουμε απερίφραστα τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ.

Ανακοινώνουμε με βαθύτατη θλίψη ότι μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης είναι ένας Έλληνας πολίτης, κάτοικος Ιεροσολύμων.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος.

Οκτώ νεκροί από την επίθεση στη Γιάφα

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά ενόπλων τρομοκρατών το απόγευμα της Τρίτης. Αρχικά η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς και επτά τραυματίες από την τρομοκρατική επίθεση.

Η επίθεση σημειώθηκε σε μια στάση του τραμ, στη Λεωφόρο Ιερουσαλήμ, ενώ οι δράστες εξουδετερώθηκαν από τα πυρά ενός πολίτη και ενός φύλακα που ήταν στο σημείο.

Footage shows the deadly terror shooting attack in Jaffa this evening.

Two Palestinian terrorists, one armed with an assault rifle and the other with a knife, murdered six people and wounded nine others on Tel Aviv's light rail and a nearby street. pic.twitter.com/JaZbwgDGdi

October 1, 2024