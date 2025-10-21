Iσχύς, καινοτομία, τεχνολογία στην φετινή παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Ισχύς και καινοτομία σήμερα με το βλέμμα στο μέλλον. Σε αυτή τη γραμμή σχεδιάζεται η φετινή παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου όπου το κοινό θα δει το προσωπικό αλλά και τα οπλικά συστήματα των ΕΔ σε πλήρη ανάπτυξη, συστήματα που είναι σε υπηρεσία εδώ και κάποιο καιρό αλλά και εντελώς νέες δυνατότητες. Σε μια εποχή διαρκούς εξέλιξης των δυνατοτήτων άμυνας, κινητές μονάδες που έχουν σχεδιαστεί με βάση και τα διδάγματα των πολέμων στην μείζονα περιοχή μας, μονάδες που σχετίζονται με την διοίκηση αλλά και τον πόλεμο με drone, θα εμφανιστούν στην Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου της πόλης και θα επιβεβαιώσουν πως οι ΕΔ της χώρας έχουν αποκτήσει και νέα τεχνογνωσία που έχει ωριμάσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Πολλές πρώτες εμφανίσεις

Στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου του 2025 το κοινό θα δει για πρώτη φορά σε στρατιωτική παρέλαση από ταχύπλοα Μη Επανδρωμένα Σκάφη Επιφανείας (σ.σ Unmanned Surface Vehicle, USV) για ναυτικές επιχειρήσεις, μέχρι το ειδικό αερόχημα ΣμηΕΑ VBAT αλλά και υποβρύχιο σκούτερ για τις Ειδικές Δυνάμεις καθώς και μία σειρά από Μη Επανδρωμένα συστήματα του Ναυτικού.

Την ίδια ώρα η καινοτομία και η τεχνολογία που διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία θα κάνει επίσης αισθητή την παρουσία της, επίσης με σημαντικές πρεμιέρες στην φετινή παρέλαση αφού για πρώτη φορά θα εμφανιστεί το νέο όπλο της Πολεμικής Αεροπορίας, ο πύραυλος Rampage του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση στα F-16 Viper της ΠΑ, ενώ σχεδιάζεται μεταξύ να παρουσιαστεί στο κοινό και ειδικό Μεταφερόμενο Σταθμό Επικοινωνιών. Στην παρέλαση θα εμφανιστεί για πρώτη φορά και το made in Greece Μη Επανδρωμένο Αερόχημα "Αρχύτας": Το ελληνικής σχεδίασης Μη Επανδρωμένο Αερόχημα (drone) σταθερής πτέρυγας χρησιμοποιεί κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις και σχεδιάζεται να έχει δυνατότητες κάθετης απο-προσγείωσης με μεγάλο σύστημα σταθερής πτέρυγας.

Ευέλικτες λύσεις drone

Η χρήση, η κατασκευή, η επισκευή και η μετατροπή των drone στον πόλεμο είναι λειτουργίες που και η Ελλάδα έχει αποφασίσει να εξελίσσει στις δικές της ΕΔ. Στην μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου θα υπάρχει μια πλήρης εικόνα των συγκεκριμένων δυνατοτήτων όπως αυτές ενσωματώνονται στην συνολικότερη αποτρεπτική ικανότητα της χώρας. Παρούσα μάλιστα αναμένεται να είναι και μια κινητή μονάδα επισκευής drone που αποτελεί μια λύση τεχνολογίας αιχμής για τις ΕΔ.

Το κοινό θα δει μια σειρά από νέες τεχνολογικές δυνατότητες συστημάτων drone για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο αριθμό σε στρατιωτική παρέλαση, με πλειάδα τύπων Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων του Ναυτικού, του Στρατού και της Αεροπορίας να εμφανίζονται μέσα στην ροή της στρατιωτικής παρέλασης. Ταυτόχρονα για πρώτη φορά σε στρατιωτική παρέλαση θα κάνει την εμφάνισή του και το «made in Greece» σύστημα «Κένταυρος», το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου με anti-drone καθήκοντα που τοποθετήθηκε σε φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού στο πλαίσιο της επιχείρησης "ΑΣΠΙΔΕΣ" για να τις προστατέψει από εχθρικές επιθέσεις, αποστολή στην οποία απέδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι ένα σύστημα του οποίου έχει αποφασιστεί να εγκατασταθεί και στις τέσσερις φρεγάτες ΜΕΚΟ-200ΗΝ κλάσης «Ύδρα», ενώ σχεδιάζεται να εγκατασταθεί και στις ελληνικές φρεγάτες FDI HN.

"Πρώτη εμφάνιση" για τα Spike NLOS

Σε πρώτη δημόσια εμφάνιση σε στρατιωτική παρέλαση το κοινό θα δει και τα νέα συστήματα Spike NLOS Mission Taskforce (NMT) που έχουν αποκτηθεί για τις ανάγκες του Στρατού Ξηράς. Τα συγκεκριμένα συστήματα χρησιμοποιούν τους αυτόνομης τεχνολογίας καθοδήγησης (σ.σ "Fire And Forget") πυραύλους τους με υψηλή ακρίβεια. Το κοινό θα δει τα συστήματα πάνω στους επίσης νέους φορείς τους, τα ειδικά οχήματα Sandcat 4X4 350 της Plasan. Τα εποχούμενα συστήματα Spike NLOS θα παρελάσουν με τα συγκεκριμένα οχήματα-φορείς τους ενώ στην προμήθεια περιλαμβάνονται και κέντρα ελέγχου πυρός. Στην παρέλαση και σε πρώτη εμφάνιση θα παρουσιαστούν και τα ιπτάμενα αεροχήματα UAV Orbiter που απέκτησε η χώρα μας ώστε να συνεργάζονται με τα εν λόγω συστήματα.

Τα συγκεκριμένα drone λειτουργούν επί του πεδίου σε συνεργασία με τα Spike NLOS ώστε να ερευνούν από αέρος, να στοχοποιούν και να εκτελούν την κατάδειξη στόχων με συστήματα laser, ενώ τα "συνοδά" αυτά UAV μεταφέρουν στις μονάδες και ροή εικόνας υψηλής ευκρίνειας ημέρα αλλά και νύχτα. Οι πύραυλοι Spike NLOS αναμένεται να ενσωματωθούν και στα εκσυγχρονισμένα σε συστήματά τους επιθετικά AH-64Α+ της Αεροπορίας Στρατού καθώς σε εξέλιξη είναι το πρόγραμμα αναβάθμισης 19 τέτοιων ελικοπτέρων, με τα εννέα από τα συγκεκριμένα επιθετικά ελικόπτερα του Στρατού Ξηράς να μπορούν επίσης να φέρουν κατευθυνόμενα βλήματα ακριβείας Spike NLOS. Τα ελικόπτερα αυτά όπως και όλα τα μέσα της Αεροπορίας Στρατού, ελικόπτερα Apache, Chinook, NH-90 και Kiowa Warrior το κοινό θα δει στην επερχόμενη παρέλαση της 28η Οκτωβρίου.

Στον αέρα το κοινό θα απολαύσει διελεύσεις όλων των τύπων των αεροσκαφών της ΠΑ της χώρας όπως και -καιρού επιτρέποντος- τα ανακατασκευασμένα ιστορικά αεροσκάφη, το Σπιτφάιρ (Spitfire) ΜJ755 και T-6 Harvard που αναγεννήθηκαν μετά από την πρωτοβουλία του κ.Peter Livanos και του Ιδρύματος "ΙΚΑΡΟΣ". Από την ολοκλήρωση του τριπλού εορτασμού της Θεσσαλονίκης, του πολιούχου Αγίου Δημητρίου, της επετείου απελευθέρωσης από τον οθωμανικό ζυγό και της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 δεν θα λείπει και η πτήση του Ιπτάμενου επίδειξης της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ». Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού θα έχουν αγκυροβολήσει στο λιμάνι της. Το επίσημο πρόγραμμα των επισκέψεων θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Σωτήρης Κυριακίδης