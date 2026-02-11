Ισχυρό μήνυμα προσφοράς στην εθελοντική αιμοδοσία Ε.ΑΣ.Υ.Α.

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Αθήνας:

Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή και έντονο το αίσθημα προσφοράς πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, στην αίθουσα «Αρχιφύλακα Λυγγερίδη Γεωργίου» της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.

Η ανταπόκριση των συναδέλφων μας υπήρξε για ακόμη μία φορά ουσιαστική και δυναμική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το λειτούργημα του αστυνομικού δεν περιορίζεται μόνο στην υπηρεσιακή του αποστολή, αλλά επεκτείνεται και στην έμπρακτη στήριξη της κοινωνίας. Η συμμετοχή τους ενισχύει την Τράπεζα Αίματος της Ένωσής μας και, κατ’ επέκταση, την ασφάλεια και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών μας και των οικογενειών τους.

Υπενθυμίζεται ότι η ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος μπορεί να πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, είτε στο Νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ» (κτήριο Αιμοληψίας) είτε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο διαθέτει μονάδα αιμοληψίας, με αναφορά στον αριθμό μητρώου 11894 της Τράπεζας Αίματος της Ένωσής μας.

Η Ένωσή μας εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην αιμοδοσία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση ενός ισχυρού δικτύου αλληλοϋποστήριξης. Η σταθερή και αυξανόμενη ανταπόκριση μάς δίνει τη δύναμη και την ευθύνη να συνεχίσουμε με συνέπεια τις επόμενες εθελοντικές αιμοδοσίες.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, Υποστράτηγο κ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Λάμπρο, για την παραχώρηση του αμφιθεάτρου και την άψογη συνεργασία.

Η προσφορά αίματος αποτελεί πράξη ευθύνης και ζωής

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος