Ηρωική πράξη Φρουρού Δικαστικής Αστυνομίας

Ηρωική επέμβαση Φρουρού της Δικαστικής Αστυνομίας σε πυρκαγιά πολυκατοικίας



Το πρωί της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου 2025, ο Φρουρός της Δικαστικής Αστυνομίας, Ντουνιάς Χρήστος, έγινε μάρτυρας πυρκαγιάς σε πολυκατοικία επί της διασταύρωσης των οδών Ξανθίππης και Καλλικράτη, καθώς αποχωρούσε από την οικία του.



Η φωτιά είχε ξεσπάσει στον δεύτερο όροφο της οικοδομής, ενώ από τα διαμερίσματα ακούγονταν φωνές και εκκλήσεις για βοήθεια. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο κ. Ντουνιάς κάλεσε άμεσα το 199 και προχώρησε με αυτοθυσία στην εκκένωση του κτιρίου, προτού φτάσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.



Ανεβαίνοντας στον πρώτο όροφο, διαπίστωσε πως δεν υπήρχαν ένοικοι. Παρά τον έντονο καπνό και την εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα, προχώρησε στον δεύτερο όροφο, όπου εντόπισε ανήλικο άτομο περίπου 15 ετών εγκλωβισμένο λόγω των φλογών και του καπνού. Το απομάκρυνε με ασφάλεια από το φλεγόμενο διαμέρισμα.



Κατόπιν πληροφορήθηκε πως υπήρχαν ακόμη ένοικοι σε τρία διαμερίσματα του ορόφου. Επέστρεψε, έλεγξε τα δύο από αυτά και εντόπισε κατοίκους στο τέταρτο διαμέρισμα, το οποίο ήταν κλειδωμένο. Με φωνές κατάφερε να τους αφυπνίσει και τους καθοδήγησε να μεταβούν στο μπαλκόνι, εκτός άμεσου κινδύνου, μέχρι να φτάσει βοήθεια.



Η άνοδος στον τρίτο όροφο ήταν αδύνατη λόγω της έντασης της πυρκαγιάς.



Με την άφιξη της Πυροσβεστικής, ο Φρουρός παρέμεινε στο σημείο, παρέχοντας πληροφορίες και βοηθώντας με τον φακό του στην επιχείρηση διάσωσης. Στο τέλος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο “Παπανικολάου” για ιατρική εκτίμηση, λόγω εισπνοής καπνού.



Ο Φρουρός της Δικαστικής Αστυνομίας, Ντουνιάς Χρήστος, αποτελεί παράδειγμα γενναιότητας, επαγγελματισμού και αφοσίωσης στο καθήκον.

Θερμά συγχαρητήρια για την έγκαιρη και σωτήρια παρέμβασή του.