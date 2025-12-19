Ηράκλειο - Τροχαίο δυστύχημα στο Γάζι: Νεκρός οδηγός μηχανής

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής στο Γάζι του Δήμου Μαλεβιζίου, στον νομό Ηρακλείου.

Κάτω από συνθήκες που διερευνούν οι αρμόδιες αρχές, μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Ένας 65χρονος, ο οδηγός του δικύκλου - ντόπιος στην καταγωγή- άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ οι δύο 30χρονοι Φινλανδοί που επέβαιναν στο ΙΧ τραυματίστηκαν πιο ελαφρά.

Κατά τις πληροφορίες του cretalive.gr, ο άτυχος άνδρας εξέπνευσε εντός του ασθενοφόρου.

Στο σημείο είχαν μεταβεί, άλλωστε, νωρίτερα ασθενοφόρα και όχημα του ΕΚΑΒ με γιατρό.

Κατά τις πληροφορίες, ο εκλιπών ήταν ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας. Διέμενε μόνιμα στην Αμμουδάρα κι ήταν ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο.