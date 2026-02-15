Ηράκλειο: Οι καυγάδες και οι προσωπικές διαφορές που οδήγησαν στην άγρια αδελφοκτονία

Οι προσωπικές διαφορές από το παρελθόν «όπλισαν» το χέρι του 63χρονου άνδρα που δολοφόνησε με δύο μαχαιριές τον 67χρονο αδερφό του στο δήμο Βιάννου του Ηρακλείου της Κρήτης. Ο δράστης που συνελήφθη και ομολόγησε το έγκλημα σε βάρος του αδερφού του το βράδυ του Σαββάτου, οδηγείται στην δικαιοσύνη για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το cretalive o 63χρονος δράστης ο οποίος φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καυγάδισε με τον 67χρονο αδελφό του και τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην καρωτίδα και στην κοιλιά.

Διαβάστε επίσης

Θύμα και δράστης, διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα καθώς ο 67χρονος για χρόνια κάτοικος Ηρακλείου, τους τελευταίους μήνες αποφάσισε για προσωπικούς του λόγους να επιστρέψει στο πατρικό του.

Να σημειωθεί ότι ο 63χρονος αδελφοκτόνος έχει συλληφθεί.

Μάλιστα, πληροφορίες του τοπικού σάιτ ανέφεραν ότι ήταν σε κατάσταση πλήρους μέθης και δεν είχε αντιληφθεί την τραγική τροπή των γεγονότων και ότι έχει σκοτώσει τον ίδιο του τον αδερφό.

Από μαρτυρίες ανθρώπων της περιοχής πάντως, ο δράστης λόγω και του προβλήματος που είχε με το αλκοόλ, περιγράφεται ότι κατά καιρούς δημιουργούσε εντάσεις και προστριβές.

Είχαν προστριβές και στο παρελθόν τα δύο αδέρφια

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο αδέλφια είχαν και στο παρελθόν έντονες διαφωνίες.

Αν και είχαν έρθει ξανά σε επαφή και φαινομενικά είχαν συμφιλιωθεί, φαίνεται πως οι μεταξύ τους εντάσεις δεν είχαν εκλείψει.

Ο 67χρονος ήταν διαζευγμένος με δύο παιδιά, ενώ ο 63χρονος, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ζούσε απομονωμένος ενώ αντιμετώπιζε προβλήματα συμπεριφοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φερόμενος ως δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν για περιστατικά βίας, στα οποία είχε κάνει χρήση κυνηγετικού όπλου.

Ο 63χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το φονικό.

Επιμέλεια - Σταυρούλα Σπυριδάκου

cnn.gr