Ηράκλειο: Ετήσια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των αστυνομικών

Μέσα σε κλίμα χαράς, γιορτής και μαζικής συμμετοχής πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η ετήσια Χριστουγεννιάτικη παιδική εκδήλωση που διοργάνωσε και φέτος η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου για τα τέκνα των μελών της, χτες Κυριακή 21-12-2025, σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Ειδικών Φρουρών Κρήτης.

Οι μικροί μας φίλοι γέμισαν χαμόγελα και ενθουσιασμό, παρακολουθώντας παιδική ταινία σε κεντρικό κινηματογράφο της πόλης μας, ενώ στη συνέχεια παρέλαβαν με χαρά τα πρωτοχρονιάτικα δώρα τους από τον Άγιο Βασίλη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η μεγάλη συμμετοχή και η ζεστή ατμόσφαιρα επιβεβαίωσαν για ακόμη μία χρονιά τη σημασία τέτοιων δράσεων που ενώνουν τις οικογένειες των συναδέλφων μας και δίνουν χαρά στα παιδιά.

Ευχόμαστε από καρδιάς σε μικρούς και μεγάλους καλές γιορτές, υγεία και ένα ευτυχισμένο, δημιουργικό 2026.

Με εκτίμηση για το Δ.Σ.