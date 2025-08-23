Ηράκλειο: Διασωληνωμένα δύο άτομα μετά από φωτιά σε γήπεδο στην Αμμουδάρα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στο γήπεδο του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα, όπου φωτιά ξέσπασε στα αποδυτήρια - Δύο άτομα τραυματίστηκαν, ενώ ένας αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τις στιγμές πανικού

Σοβαρά εξελίσσεται η υπόθεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (22/8) στο ανενεργό γήπεδο του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα, καθώς σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, και ο άνδρας και η γυναίκα που απεγκλωβίστηκαν από τα αποδυτήρια νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και μεταφέρθηκαν άμεσα μετά τον απεγκλωβισμό τους από τα αποδυτήρια του γηπέδου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η φωτιά ξέσπασε αιφνιδιαστικά στα αποδυτήρια του γηπέδου, την ώρα που δύο άτομα βρίσκονταν στο εσωτερικό, εγκλωβίζοντάς τα. Στο σημείο σήμανε συναγερμός, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κινητοποιεί τρία οχήματα και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη σε ηλεκτρολογικό πίνακα, ωστόσο τα ακριβή αίτια διερευνώνται.

Η δραματική μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα

Πολίτης που βρισκόταν κοντά στο σημείο και συνέδραμε στην προσπάθεια κατάσβεσης, περιέγραψε στην ΚΡΗΤΗ TV τις συγκλονιστικές στιγμές: «Είμαι περαστικός, θαμώνας και γείτονας. Μου έδωσαν έναν πυροσβεστήρα και προσπάθησα να σβήσω τη φωτιά, όσο μπορούσα. Είδα μία γυναίκα μέσα, αλλά δεν μπόρεσα να τη βοηθήσω. Στο μεταξύ έφτασαν οι πυροσβέστες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι την απεγκλώβισαν και την παρέλαβαν με φορείο, χωρίς τις αισθήσεις της».

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και οι δύο διασωληνώθηκαν λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων και της εισπνοής καπνού.

Η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς, ωστόσο η κατάσταση της υγείας των δύο ατόμων προκαλεί μεγάλη ανησυχία.